Vermisst Kollegah die Musik nach seinem Aus als Rapper?

Rund zwei Jahrzehnte war Kollegah (40) in der deutschen Hip-Hop-Szene aktiv. Im Sommer 2024 verabschiedete er sich dann mit der Veröffentlichung seines Albums "Still King" als Rapper von seinen Fans – Felix Blume, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, legt seinen Fokus zukünftig auf andere Dinge. Wie sieht es nun aus, rund sieben Monate später, vermisst Kollegah die Musik? Eher weniger, wie er Promiflash bei der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin verrät. "Aktuell ist es sehr befreiend, sich auch mal von einer Sache zu trennen, die man 20 Jahre gemacht hat, die einen natürlich geformt hat und einen zu dem gemacht hat, was man heute ist, aber die sich zuletzt eher wie ein Korsett angefühlt hat", erklärt Kollegah.

Wie er weiter berichtet, stehe noch viel mehr auf seinem Plan. "Eigentlich möchte ich viel mehr machen noch im Leben, viel mehr von meiner Persönlichkeit zeigen und vor allem mit meiner Community zusammen noch einen Weg gehen, der nicht nur auf die Musik beschränkt ist", gibt der langjährige Musiker zu verstehen und fügt lebenslustig hinzu: "Die Welt ist doch so groß und so schön. Man kann noch mehr machen als Deutschrap."

Allzu viel von seinen neuen Plänen möchte der "Sigma"-Interpret noch nicht preisgeben. Allerdings lässt er anmerken, dass er sich wohl unter anderem auch in der Schauspielbranche sehen könnte. "Ich bin für alles offen und will immer wieder meinen Horizont erweitern. [...] Mal eine Rolle in einem Film zu spielen, warum nicht", so der 40-Jährige bei der Filmpremiere im Promiflash-Interview.

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Musiker

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Dezember 2023

