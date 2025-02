Nach Karriereende: Er soll Kollegahs Rap-Nachfolger werden

Kollegah (40), einer der prägendsten Namen des deutschen Raps, hat nach fast 20 Jahren seine Karriere offiziell beendet. Pünktlich zu seinem 40. Geburtstag im August 2024 verabschiedete sich der "Alpha"-Interpret von der Bühne. Doch der selbsternannte "Weltmonarch" hat in bester Herrscher-Manier vorgesorgt und laut Raptastisch einen Nachfolger ausgewählt: den Newcomer Robbie Banks. Dieser ist kein Unbekannter in Kollegahs Umfeld, sondern war bereits an mehreren Songtexten beteiligt, unter anderem für das das Album "Zuhältertape 4".

Robbie Banks machte sich anfangs vor allem durch seine Texte im bekannten Online-Forum Mzee einen Namen und arbeitete dort unter dem Pseudonym "derlilapimp". Dadurch wurde auch Rap-Legende Kollegah auf den Newcomer aufmerksam. Mittlerweile schreibt Robbie aber nicht mehr nur Texte, sondern macht auch eigene Musik. Nachdem er einen Künstlervertrag bei dem weltgrößten Label Universal Music unterschrieben hatte, erschien im Februar dieses Jahres seine erste eigene Single "God Blessed". In dieser spielt Robbie auf die besondere Verbindung zu Kollegah an: "Kolle sagt: Ich muss den Schritt in seine Fußstapfen setzen."

Kollegah konzentriert sich derzeit auf seine Familie und genießt seinen Rap-Ruhestand. Doch so ganz ohne Musik kann der 40-Jährige wohl doch nicht leben. In einem Livestream mit dem Twitch-Streamer Rohat überraschte der Musiker im vergangenen Monat mit einer Ankündigung. Er verriet, dass er schon seit Längerem an einem Nachfolger zu seinen Songs "Armageddon" und "Apokalypse" arbeitet. Die Fortsetzung soll ein 40 Minuten langes Lied werden, das er selbst als "heftigsten Track aller Zeiten" bezeichnete.

Instagram / robbiebanks Robbie Banks, Rapper

Getty Images Kollegah bei den Echo Awards 2018

