MontanaBlack plant Livestream mit Ex-Rapper Kollegah

MontanaBlack (36) plant einen gemeinsamen Livestream mit dem ehemaligen Rapper Kollegah (40). Der berühmte Streamer hatte Kollegah erst kürzlich auf seiner exklusiven Weihnachtsfeier als Special Guest begrüßen dürfen und schwärmt bis heute von dessen Besuch als absolutes Highlight des Events. "Kollegah war so eine Bereicherung und hat so eine Aura gehabt", erklärte MontanaBlack in einem Video. Wie Raptastisch berichtet, soll der Rapper, der im vergangenen Jahr sein Karriereende verkündet hatte, der Einladung zum gemeinsamen Livestream bereits zugestimmt haben.

Für Kollegah, bürgerlich Felix Blume, war Montes Weihnachtsfeier nur eine von mehreren Gelegenheiten, bei denen er trotz seines angekündigten Rückzugs Präsenz zeigte. Nachdem er im August erklärt hatte, sich künftig mehr auf seine Familie konzentrieren zu wollen, überraschte er seine Fans im Dezember mit einem unerwarteten Auftritt bei einem Konzert von Farid Bang (38) in Düsseldorf. Dort performte der selbsternannte "Boss der Bosse" seine größten Hits und ließ die starke Verbindung zu seiner Community noch einmal aufleben. Außerdem kündigte er auf seinem YouTube-Kanal an, dass ab 2025 neuer Content von ihm zu erwarten sei.

MontanaBlack, der mit seiner Mischung aus Gaming, Lifestyle und Unterhaltung zu den bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Social-Media-Bereich zählt, scheint die Zusammenarbeit mit Kollegah besonders zu schätzen. Beide sind für ihre charismatischen und polarisierenden Persönlichkeiten bekannt, was ihre Zusammenarbeit für Fans besonders spannend macht. Die medienwirksam inszenierte Weihnachtsfeier, bei der auch zahlreiche andere Prominente wie Gzuz (36), Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Julia Beautx (25) anwesend waren, untermauerte Montes Ruf in der Szene als erfolgreicher Netzwerker.

Andreas Rentz/Getty Images Kollegah und Farid Bang beim ECHO 2018

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

