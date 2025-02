"Staatsoberhaupt": Rapper Kollegah plant politische Karriere

Rapper Kollegah (40), bürgerlich Felix Antoine Blume, hat erneut für Schlagzeilen gesorgt – diesmal aber nicht mit seiner Musik. Der 40-Jährige hat in seinem YouTube-Format "Sidequest" angekündigt, in die Politik gehen zu wollen. Dabei sprach er von dem Wunsch, "Staatsoberhaupt in irgendeiner Form" zu werden, Kanzler müsse er dabei allerdings nicht zwangsläufig sein. Diesbezüglich scheint Kollegah klare Visionen zu haben. So wolle er unter anderem durch seine Politik auch seinen Fans mehr Aufmerksamkeit und Möglichkeiten verschaffen.

In einem Gespräch mit seinem Kollegen Capo untermauerte Kollegah, dass seine Pläne durchaus ernst gemeint seien. Besonders wichtig sei ihm, dass er mit seinen politischen Ideen frischen Wind in die aktuelle Landschaft bringen könne, die er scharf kritisiert. Sogar auf Stilfragen hat der Rapper geachtet und sich für seinen potenziellen politischen Auftritt bereits maßgeschneiderte Anzüge anfertigen lassen, die er stolz präsentierte. Dass er trotz seiner internationalen Reisen eine starke Bindung zu Deutschland hat, betont Kollegah regelmäßig, unter anderem auf seinem Album "Free Spirit".

Privat zeigt sich Kollegah als vielschichtige Person, die mehr als nur die harte Fassade eines Battle-Rappers zu bieten hat. Neben seiner Musik ist der "Boss der Bosse", wie er sich selbst nennt, auch für seinen Fitness-Lifestyle und eine enge Bindung zu seiner Community bekannt. In zahlreichen Formaten wie "Bosstransformation" oder "Sidequest" sucht er den direkten Kontakt zu seinen Fans. Mit seiner neuesten Idee einer politischen Karriere beweist er, dass er sich offensichtlich nicht davor scheut, auch ungewohnte Wege zu gehen und sich in einem neuen Licht zu präsentieren.

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Musiker

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Musiker

