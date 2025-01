Kollegah setzt sich erneut für hilfsbedürftige Menschen ein

Eigentlich ist Kollegah (40), mit bürgerlichem Namen Felix Blume, für seine skandalträchtigen Deutschrap-Texte und Streitigkeiten mit anderen Musikern bekannt. Doch der Rapstar aus Hessen kann auch ganz anders. Auf seinem YouTube-Kanal kommt seine hilfsbereite Seite zum Vorschein. In einem Video fährt er nach Frankfurt, um dort Jugendlichen und obdachlosen Personen zu helfen. "Wir wollen dieses Land wieder stabiler, schöner und sicherer machen und irgendwo muss man ansetzen. Frankfurt ist einer der Brennpunkte, deshalb setzen wir da an", erklärt er im Clip.

Um sein Ziel in die Tat umzusetzen, holt sich der Musiker den Verein Stützende Hände e. V. dazu. "Ich möchte einen Fokus auf Hilfsorganisationen setzen, mit denen man vertrauenswürdig arbeiten kann", betont Felix in Bezug auf die gemeinnützige Organisation. "Diese Arbeit hat für mich eine höhere Bedeutung als das Musikalische. Mit meiner Reichweite habe ich die Verantwortung, Leute zu bewegen und zu inspirieren", sagt er. In weiteren Clips führt Felix durch eine Baustelle, die künftig als Wohnort für Jugendliche und zur Unterstützung obdachloser Personen dienen soll. Durch die Einrichtung können diese zurück ins Leben finden.

Dann packt er selbst mit an: Auf den Straßen Frankfurts verteilen Felix und sein Kumpel Essen an Obdachlose. Nicht zum ersten Mal setzt sich der "Big Boss"-Interpret für hilfsbedürftige Menschen ein. Im Februar letzten Jahres unterstützte der Rapper im Ruhestand den Verein "Hilfe für verletzte Kinderseelen" und brachte den Kindern Geschenke mit. "Plötzlich stand Kollegah vor unserer Tür, mit einem bunten Rosenstrauß und vielen tollen Spiel- und Bastelsachen", berichtete die Organisation, welche sich für traumatisierte Kinder einsetzt, auf Instagram.

Kollegah bei einem Konzert in Köln

Instagram / hilfefuerverletztekinderseelen Kollegah

