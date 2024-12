MontanaBlacks Weihnachtsfeier beeindruckte mit Staraufgebot

Am 22. Dezember 2024 fand eine der wohl spektakulärsten Weihnachtsfeiern des Jahres statt: Das Creator-Weihnachtsevent von Marcel Eris, besser bekannt als Twitch-Legende MontanaBlack (36). Unter den über 400 prominenten Gästen sorgte vor allem die Anwesenheit von Gzuz (36), Kollegah (40), Elton (53) und Jimi Blue Ochsenknecht (32) für Starglamour. Gemeinsam mit Creatorn wie Julia Beautx (25), Julienco (31), Trymacs (30), Rewi (32) und Tanzverbot (27) mischten sie sich in Montes Winterwunderland unter die Besucher, wie BYC-News berichtete. Bereits zum zweiten Mal in Folge veranstaltete der Internetstar in einer beeindruckend dekorierten Ski-Anlage sein großes Weihnachtsevent, das zahlreiche Fans gespannt via Twitch-Livestream verfolgten.

Inmitten gemütlich-winterlicher Atmosphäre wurden beeindruckende Aktivitäten geboten, darunter Skifahren, Snowboarding, Bullriding, Live-Musik, ein Weihnachtsmarkt und exklusive Meet-and-Greets. Moderiert wurde die Veranstaltung von Streamer Adam Wolke von "Skyline TV" und dem ehemaligen 9Live-Moderator Max Schradin, die mit humorvollen Interviews für eine lockere Stimmung sorgten. So entlockten sie unter anderem Kollegah ein interessantes Statement, als dieser scherzend erklärte, künftig auch als Influencer durchstarten zu wollen. Nach dem Gespräch stürzte sich der "Boss" höchstpersönlich in die Winterattraktionen und genoss augenscheinlich die vielfältigen Angebote des Events.

MontanaBlack gilt seit vielen Jahren als prägende Figur der deutschen Streaming-Szene. Bekannt für seine unverblümte Art, hat er es geschafft, eine riesige Community aufzubauen, die ihn für seine Authentizität und Offenheit schätzt. Mittlerweile hat sich der 36-Jährige aber auch als Unternehmer einen Namen gemacht: Er vertreibt erfolgreich eigene Merchandise-Artikel und brachte 2023 seinen Energydrink "Gönrgy" auf den Markt. MontanaBlack versteht es offensichtlich, sich immer wieder neu zu erfinden, sei es als Geschäftsmann, als Organisator spektakulärer Events oder durch seine ehrlichen Einblicke in die Welt der Gaming-Industrie.

Instagram / CODe1nJJsFK Gzuz und MontanaBlack im März 2022

Instagram / montanablack MontanaBlack, Trymacs und Inscope21, Streamer

