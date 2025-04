Unbekannter bedroht MontanaBlack und Knossi auf der Straße

Während eines Livestreams in Berlin wurde das Streamer-Duo MontanaBlack (37) und Knossi (38) in eine unangenehme und beängstigende Situation verwickelt, wie das Magazin Ingame berichtet. In einem Video, das dem Magazin vorliegt, ist zu sehen, wie sich ein unbekannter Mann den beiden erfolgreichen Social-Media-Stars nahe dem Brandenburger Tor in den Weg stellte und begann, sie zu bedrohen. Anfangs schien es sich um einen Scherz zu handeln, doch die Lage nahm schnell eine ernste Wendung, als der Fremde wiederholt sagte: "Ja, Spaß ist vorbei, zehn Jahre, Alter." Knossi zeigte sich sichtlich verunsichert und kommentierte: "Der meint es ernst, Alter." Trotz der bedrohlichen Lage blieben die beiden ruhig und setzten auf Unterstützung durch ihr Sicherheitsteam.

Der Unbekannte, der sich als "Paul" vorstellte, erwähnte plötzlich den Rapper Kollegah (40) – offenbar ohne konkreten Zusammenhang. So rief MontanaBlack während des Livestreams zur Klärung Kollegah an, doch auch dieser konnte keine Verbindung zu dem Mann herstellen. Kollegah schien die Lage mit Humor entschärfen zu wollen und sagte: "An den Ohren ziehen und sagen, wenn der Boss das gesehen hätte, dann wäre jetzt aber Zappe!" Der Vorfall blieb dank des Sicherheitspersonals ohne weitere Eskalation. Der fremde Mann wurde auf Abstand gehalten, und Knossi sowie MontanaBlack setzten ihren Weg fort. Der genaue Grund für das Verhalten des Mannes sowie die ominöse Zahl "zehn Jahre" bleiben jedoch weiterhin ein Rätsel.

Hinter den spektakulären Livestreams und der medialen Präsenz verbergen sich oft weniger glamouröse Herausforderungen. Knossi, der später einmal in die USA auswandern will, und MontanaBlack kennen sich seit Jahren und zählen zu den größten deutschen Streaming-Personalities, doch ihr Erfolg bringt auch Schattenseiten mit sich. MontanaBlack hat bereits Erfahrungen mit Stalking und unangenehmen Zwischenfällen gemacht, die ihn dazu veranlassten, auf Sicherheitskräfte zu setzen. Der aktuelle Vorfall zeigt einmal mehr, dass das Streaming-Leben nicht immer so unbeschwert ist, wie es den Fans erscheint.

