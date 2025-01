40 Minuten: Kollegah plant "heftigsten Track aller Zeiten"

Mit seinem Rückzug aus der Musikwelt im August 2024 hatte Kollegah (40), bürgerlich Felix Blume, für einige Schlagzeilen gesorgt. Pünktlich zu seinem 40. Geburtstag gab der Rapper, der für seine Wortspiele und seinen polarisierenden Stil bekannt ist, das Ende seiner Karriere bekannt. Sein Album "Still King" sollte der finale musikalische Akt sein. Nun will Kollegah laut Raptastisch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Doch vollständig abgetaucht ist der "Überboss" nicht. In einem Livestream mit Twitch-Streamer Rohat überraschte er kürzlich mit einer Ankündigung: In Zukunft könnte es doch wieder neue Musik von ihm geben, darunter ein "40 Minuten langer Track", den er selbst als "heftigsten Track aller Zeiten" bezeichnete.

Seit seinem Rückzug hat sich Kollegah anderen Projekten zugewandt und seinen Fokus neu definiert: Er ist nun Vollzeit-YouTuber. Im Rahmen seiner Videoreihe "Sidequests" gibt der ehemalige Rap-Star Einblicke in sein neues Leben und präsentiert sich seinen Fans in ungewohnter Rolle. Die Videos nehmen die Zuschauer mit zu prominenten Persönlichkeiten wie Farid Bang (38) oder Montanablack (36) und zeigen Kollegah beim Reisen sowie beim Erkunden neuer Leidenschaften. Besonders stolz ist er darauf, den Schnitt seiner Videos selbst übernommen zu haben. Die letzten Monate habe er vor allem für sich und seine Familie genutzt, erzählte Kollegah offen in einem seiner Videos.

Seine Fans begeistert Kollegah nicht nur mit Entertainment, sondern auch mit seiner markanten Persönlichkeit. Der Rapper hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm Freiheit und Selbstverwirklichung sind. Privat zieht sich Kollegah gerne aus der Öffentlichkeit zurück, um seinen Interessen nachzugehen, zu denen unter anderem Fitness und Lesen gehören. Der angekündigte "Supertrack", möglicherweise ein Nachfolger zu seinen früheren Songs "Armageddon" und "Apokalypse", zeigt, dass die Leidenschaft für Musik nach wie vor in ihm brennt. Ob und wann der "heftigste Track" erscheint, bleibt abzuwarten.

Getty Images Kollegah, Rapper

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Musiker

