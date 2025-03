Prinz Harry verteidigt Meghan gegen Kritik an Netflix-Show

Herzogin Meghan (43) und ihr Ehemann Prinz Harry (40) stehen erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Die Netflix-Show der Herzogin, "With Love, Meghan", die seit dem 4. März ausgestrahlt wird, hat gemischte Reaktionen ausgelöst und wird vor allem in Großbritannien scharf kritisiert. Laut der Royal-Expertin Ingrid Seward lasse das vor allem Harry nicht kalt: "Harry ist super sensibel und hat schon seit ihrer Verlobung mit der Kritik an Meghan zu kämpfen." So soll er auch über den aktuellen Gegenwind "sehr wütend und enttäuscht" sein, insbesondere von den negativen Pressestimmen, berichtet The Sun.

Die Koch- und Lifestyle-Serie, in der Meghan Gastgeber-Tipps und Rezepte mit prominenten Gästen präsentiert, wird von Kritikern als "veraltet" und "weltfremd" bezeichnet. Einige Medien zweifelten an der Qualität und Relevanz des Formats, während andere es sogar als egomanisch bewerteten. Besonders junge Frauen, die das Zielpublikum der Show darstellen, wenden sich laut Expertinnen wie Dianne Nelmes lieber Social-Media-Plattformen wie TikTok oder YouTube zu. Trotzdem verfolgt Meghan weiter ihre unternehmerischen Pläne und teilte kürzlich über Instagram mit, dass eine zweite Staffel in Planung sei. Zudem kündigte sie den Start ihres neuen Podcasts "Confessions of a Female Founder" an, der am 8. April starten soll. Parallel hat sie mit "As Ever" zudem eine eigene Marke gegründet, die unter anderem handgemachte Lebensmittelprodukte wie Himbeermarmelade anbietet.

Meghan war zuletzt häufiger wegen der Widersprüche in ihren Erzählungen in die Kritik geraten. So sprach sie in ihrer Netflix-Doku von einer Kindheit mit Fertiggerichten, wogegen sie in früheren Interviews von frischen Zutaten direkt vom Bauernmarkt geschwärmt hatte. Bereits 2022 hatte sich Meghans entfremdeter Vater, Thomas Markle Sr. (80), zu Wort gemeldet und die Darstellung ihrer "bescheidenen Kindheit" als übertrieben dargestellt. Während diese Vorwürfe die öffentliche Wahrnehmung von Meghan zunehmend prägen, weicht ihr Harry als größter Unterstützer nicht von der Seite.

Anzeige Anzeige

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige