Cameron Diaz erinnert sich an Jamies Notfall am Set zurück

Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) sind aktuell gemeinsam in dem Film "Back in Action" zu sehen. Während der Drehzeit im April 2023 erlitt Jamie jedoch eine ernste gesundheitliche Krise: Er hatte eine Hirnblutung, die zu einem Schlaganfall führte. Bei der Premiere in Berlin erzählte Cameron gegenüber Extra: "Für jeden, der Jamie kennt, war es beängstigend. Für jeden, der ihn liebt, war es alarmierend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss."

Trotz dieses einschneidenden Ereignisses steht Jamie Foxx mittlerweile wieder vor der Kamera und hat die schwere Zeit sogar in seinem Comedy-Special auf Netflix thematisiert. Er beschrieb, dass die Reaktionen seiner Freunde auf die Nachricht emotional waren. "Snoop (53) hat geweint! Ich dachte nur: 'Crips weinen nicht, Bruder — komm schon!'", erzählte der Oscar-Preisträger. Cameron betonte, wie stolz sie darauf sei, dass Jamie über seine Erfahrungen sprach: "Er war so mutig, uns alle daran teilhaben zu lassen." Laut Jamie sei es jetzt jedoch an der Zeit, die Freude zurückzubringen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: "Es geht darum, das zu tun, was man liebt – und das, was wir gemacht haben, ist wirklich großartig."

Für Cameron Diaz ist "Back in Action" nicht nur ein gemeinsames Projekt mit Jamie, sondern auch ein Stück berufliches Comeback. Nach einer mehrjährigen Auszeit von der Schauspielerei, in der sie sich vor allem ihrer Familie und privaten Projekten widmete, steht sie mit dieser Actionkomödie wieder vor der Kamera. Cameron und Jamie arbeiteten zuletzt 2014 für den Film "Annie" zusammen, was auf ihrem aktuellen Promotrip für viele nostalgische Momente sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei der Berlin-Premiere von "Back in Action" 2025

Anzeige Anzeige

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx in "Back In Action"

Anzeige Anzeige