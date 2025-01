20 Tage im Koma: Jamie Foxx glaubte, es sei ein Witz

Jamie Foxx (57) beeindruckte jetzt mit ehrlichen Einblicken in einen gesundheitlichen Schicksalsschlag, den er im April 2023 meistern musste. Der Schauspieler offenbarte in der "Graham Norton Show", dass er nach einem Schlaganfall und einer Hirnblutung 20 Tage lang im Koma lag. Als er aufwachte, dachte er zunächst, es handle sich um einen Scherz. "Ich habe nichts davon mitbekommen, von dem Moment meiner Einlieferung ins Krankenhaus bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich wieder aufwachte", erklärte Jamie. Alles habe sich durch sehr starke Kopfschmerzen angekündigt. Seine Schwester Deidra Dixon erkannte schnell die Ernsthaftigkeit seines Zustands und brachte ihn ins Krankenhaus, wo eine lebensrettende Operation durchgeführt wurde.

In der Show zeigte sich Jamie dankbar für die Menschen in seinem Umfeld. "Es macht dir klar, wie wichtig es ist, Menschen um dich zu haben, die dich lieben und sich kümmern", betonte er. Der Weg zurück war jedoch kein leichter: Nach dem Erwachen war er auf einen Rollstuhl angewiesen und benötigte intensive Physiotherapie. Trotz dieser Herausforderungen kehrte er kürzlich ans Set zurück, um mit Cameron Diaz (52) den Film "Back in Action" zu drehen. Cameron, die nach einer zehnjährigen Pause wieder vor der Kamera steht, schwärmte über ihren Kollegen: "Ich wollte diese Chance nicht verpassen – vor allem nicht, wenn es um Jamie geht."

Privat gibt sich der Oscar-Preisträger nachdenklich. Der Schlaganfall habe ihn an seinen Glauben erinnert, gestand er gegenüber Graham Norton (61): "Gott hat mich mit Geld und Ruhm gesegnet, aber als ich Gott vergaß, segnete er mich mit einem Schlaganfall." Für ihn sei es eine Lektion gewesen, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen und sich neu zu erfinden. Seit diesem Vorfall schätze der Schauspieler nicht nur seine Karriere, sondern auch die kleinen Dinge im Leben umso mehr.

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei der Berlin-Premiere von "Back in Action" 2025

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler