Todesursache von Kim Sae-ron (†24): Polizei bestätigt Suizid

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron (✝24) ist im Alter von 24 Jahren durch Suizid verstorben, wie die Polizei nun bestätigte. Medienberichten zufolge wurde Kim am 16. Februar gegen 17 Uhr von einer Freundin in ihrer Wohnung in Seoul leblos aufgefunden. Diese alarmierte daraufhin die Behörden. Die Polizei erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap, es gebe bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung und man gehe davon aus, dass Kim "eine extreme Entscheidung" getroffen habe. Weitere Details zu den genauen Umständen ihres Todes werden derzeit untersucht.

Kim hatte bereits im Alter von acht Jahren ihre Schauspielkarriere begonnen und sich mit Rollen in Filmen wie "A Brand New Life" und dem Thriller "The Man from Nowhere" international einen Namen gemacht. Zuletzt war sie 2023 in der Netflix-Serie "Bloodhounds" zu sehen. Allerdings geriet sie in den Jahren zuvor auch in die Schlagzeilen, als sie im Mai 2022 unter Alkoholeinfluss einen Autounfall verursachte, bei dem sie öffentlichen Schaden anrichtete. Für diesen Vorfall entschuldigte sie sich öffentlich, zahlte eine große Summe Schadensgeld und zog sich anschließend weitgehend aus dem Rampenlicht zurück.

Die Schauspielerin, die ihre Karriere mit gerade einmal acht Jahren begann, galt als eines der größten Talente Südkoreas. Ihre Kollegen und Regisseure lobten sie für ihre Professionalität und Tiefe. Privat legte sie in den frühen Jahren ihrer Karriere Wert darauf, Zeit mit ihrer Familie und engen Freunden zu verbringen. Insbesondere bei Interviews beschrieb sie sich als introvertiert und bescheiden. Ihr tragischer Tod erschüttert nicht nur die südkoreanische Unterhaltungsindustrie, sondern auch Fans weltweit.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kim Sae-ron, Januar 2015

ActionPress Kim Sae-ron im Dezember 2017