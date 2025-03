Gerda Lewis erinnert sich an den strengen GNTM-Fotografen

Die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel ist in vollem Gange. In dieser Woche mussten die Mädels vor der Linse von Yu Tsai performen – ein Fotograf, der für seine kritische Art bekannt ist. Auch Gerda Lewis (32) verfolgt die Episode und meldet sich dazu in ihrer Instagram-Story. Denn: Die Influencerin war im Jahr 2018 selbst bei GNTM und erinnert sich noch gut an Yu Tsai. "Ich fühle die Mädels so sehr", beginnt sie und fügt hinzu: "Ich bin ja damals wegen dieses Fotografen rausgeflogen."

Auch Jahre später scheint sie der Gedanke an das Shooting, das sie damals mit dem Fotografen hatte, aufzuregen. "Ich sag euch, der hat seine Lieblinge. Wenn er dich von Sekunde eins nicht fühlt, nicht mag, was auch immer – dann kannst du dich auf den Kopf stellen [...] er wird es nicht fühlen und er wird sagen, dass er dich langweilig findet. Er gibt einem so ein schlechtes Gefühl", bemitleidet sie die Kandidatinnen. Sie könne nicht nachvollziehen, warum er so "empathielos" sei. Sie habe das Gefühl gehabt, dass Yu Tsai zu denen, die er mag, nett sei, zu allen anderen schlichtweg gemein. "Ich hab auch das Gefühl, der will das verkörpern, weil er dafür halt bekannt ist. Das sagt er ja auch", teilt die 32-Jährige ihre Gedanken. Sie habe jedenfalls selbst heute noch eine große Abneigung gegen ihn.

In der Folge neun bekam vor allem Kandidatin Lulu ihr Fett weg: Beim berüchtigten Sedcard-Shooting mussten sich die Models in Pyjamas und Unterwäsche vor der Linse präsentieren. Die 32-Jährige konnte den Amerikaner aber mit keiner Pose überzeugen. "Jetzt mache ich gerade Fotos von dir, wie du morgens auf der Toilette sitzt", kommentierte er ihre Versuche, ihm abwechslungsreiche Motive anzubieten.

Getty Images Yu Tsai, Starfotograf

ProSieben / Michael Boer Lulu, GNTM-Kandidatin

