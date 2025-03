Zu krass? Fotograf Yu Tsai kritisiert GNTM-Girls heftig

In der heutigen Folge steht für die Girls der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel das berühmt-berüchtigte Sedcardshooting an. In Pyjamas und Unterwäsche sollen sie vor der Linse vom US-amerikanischen Starfotografen Yu Tsai alles geben. Doch der ist offenbar nicht so leicht zu begeistern – und hält mit negativer Kritik nicht hinterm Berg. Vor allem auf Kandidatin Lulu hat er es scheinbar abgesehen. "Jetzt gerade mache ich Fotos von dir, wie du morgens auf der Toilette sitzt", kommentiert er das Posing des Rotschopfes und äfft dieses nach.

In dem Moment nimmt Lulu die Kritik zwar gelassen hin, im Nachhinein zeigt sich die GNTM-Kandidatin aber erbost: "Der war gar nicht mal so nett zu mir. Sehr herablassend, ich würde das jetzt nicht zu jemandem sagen." Ihre Mutter, die ebenfalls in der diesjährigen Staffel um den Titel kämpft, ist fassungslos nach der Erzählung ihrer Tochter: "Ich finde es krass, das kann man denken, aber nicht sagen. Wer mein Kind beleidigt, beleidigt auch mich." Doch auch andere Kandidatinnen bekommen ihr Fett weg. So sagt Yu Tsai beispielsweise auch der 22-jährigen Aaliyah knallhart ins Gesicht: "Es ist etwas langweilig, nur damit du Bescheid weißt. Weck mich auf."

Und was halten die Zuschauer von der harschen Art des Fotografen? Die stehen ganz klar auf der Seite der GNTM-Kandidatinnen, wie unzählige Kommentare auf X verraten. "Wie unsympathisch willst du sein? Fotograf: Ja!", scherzt ein User auf der Social-Media-Plattform. "Er will authentische Emotionen? Sie sollten ihm den Mittelfinger zeigen", findet ein weiterer Nutzer. Vor allem der Unterschied zwischen dem netten Fotografen der GNTM-Boys und dem der Girls stößt den Zuschauern sauer auf: "Wäre der Fotograf mit den Jungs so umgesprungen, hätte Heidi (51) ihm längst eine runtergehauen."

ProSieben / Michael Boer Lulu, GNTM-Kandidatin

ProSieben / Michael Boer Aaliyah, GNTM-Kandidatin

