Ciao Juventus Turin: Alisha Lehmanns emotionaler Abschied

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (26) verabschiedet sich nach nur einer Saison von Juventus Turin und wechselt zu den FC Como Women. Die Sportlerin unterzeichnete einen Dreijahresvertrag und wird damit bis 2028 am Comer See spielen. Zu einer Bilderreihe, die sie inmitten ihrer Mannschaft zeigt, schrieb Alisha auf Instagram: "Ich hatte nicht nur Teamkollegen, wir waren eine Familie und ich habe Freunde fürs Leben gefunden."

Sportlich konnte sich die talentierte Fußballerin bei Juventus nicht nachhaltig etablieren und kam häufig nur als Einwechselspielerin zum Einsatz. Dennoch hinterlässt sie ihre Spuren in den Vereinsgeschichtsbüchern, indem sie als erste Schweizerin überhaupt für Juve traf. Mit einem nationalen Double im Gepäck schließt sie dieses Kapitel ab und erklärte: "Ich möchte mich für dieses großartige Jahr bedanken, insbesondere meinen Teamkollegen und den tollen Fans. Die harte Arbeit, die wir in der letzten Saison geleistet haben und Titel gewonnen haben, eine Mannschaft, die ich nie vergessen werde." Ihre Teamkolleginnen antworteten ähnlich emotional. Während Martina Rosucci schrieb: "Danke für alles, Süße Lish", antwortete Cristiana Girelli: "Wir werden dich so sehr vermissen."

Abseits des Spielfeldes ist Alisha auf Social Media zu einer Ikone aufgestiegen. Zuletzt stand sie während der Europameisterschaft im Rampenlicht, wo sie aufgrund ihrer Bekanntheit sogar einen Bodyguard brauchte. Auch privat scheinen bei Alisha Veränderungen anzustehen: Es kursieren Gerüchte, dass sie und ihr Freund Douglas Luiz (27) getrennt haben sollen. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballerin

Getty Images Alisha Lehmann, Schweizer Fußballnationalspielerin

