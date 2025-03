Channing Tatums neue Freundin Inka macht ihn glücklich

Channing Tatum (44) ist wieder glücklich vergeben – das bestätigt nun auch eine Quelle gegenüber People, die mit dem Schauspieler und seiner neuen Freundin Inka Williams in engem Kontakt stehen soll. "Channing geht es gut. [Inka] macht ihn glücklich", meint der Insider und verrät, dass es zwischen den Turteltauben ziemlich "romantisch" sein soll. Der Magic Mike-Star und das Model sollen sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Der Altersunterschied von rund 20 Jahren sei für sie dem Informanten zufolge kein Problem. "Sie ist jung, wirkt aber älter. [...] Sie hat ihr eigenes Leben", heißt es.

Dass Channing eine neue Partnerin an seiner Seite hat, machte er Anfang März mit einem gemeinsamen Auftritt bei einer Pre-Oscars-Party bekannt – was für seine Fans wohl eine große Überraschung gewesen sein dürfte, da er seit der Trennung von Zoe Kravitz (36) als Single galt. Zwischen dem Ex-Paar herrsche allerdings kein böses Blut, wie der Insider außerdem gegenüber People berichtet. Tatsächlich sollen sie kommenden Frühling sogar wieder gemeinsam an einem Filmprojekt arbeiten. "Es sollte nicht allzu peinlich werden – sie beendeten die Dinge in gutem Einvernehmen", ist sich die Quelle sicher.

Dass sich das Ex-Paar trotz des Liebes-Aus noch gut miteinander versteht, machte auch Zoe zuletzt in einem Interview mit Elle deutlich. Die Schauspielerin fand nur nette Worte über ihren Verflossenen und die gemeinsame Zeit. "Ich liebe das, was wir zusammen geschaffen haben, und ich habe immer noch große Zuneigung für ihn", erklärte sie. Die Trennung nach drei Jahren Beziehung im vergangenen Oktober war eine große Überraschung, da die Verlobten sogar planten, den Bund der Ehe einzugehen.

Instagram / inkawilliams Inka Williams, Model

Getty Images Channing Tatum und Zoe Kravitz im August 2024 in London

