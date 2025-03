25 Jahre Ehe: Heiner und Viktoria Lauterbachs Geheimnis

Viktoria (52) und ihr Ehemann Heiner Lauterbach (71) haben in einem Interview mit t-online überraschend offen über ihre Beziehung gesprochen. Obwohl die beiden seit 2001 verheiratet sind und öffentlich oft wie das perfekte Paar wirken, erklärten sie, dass auch in ihrer Ehe nicht alles immer reibungslos verläuft. "Ohne Streit geht es nicht", gab der Schauspieler zu. Bei Differenzen diskutieren sie jedoch, bis eine gemeinsame Lösung gefunden ist. Heiner beschrieb seine Frau zudem als "fantastisch" und betonte, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit sei.

Die Eheleute, die zwei gemeinsame Kinder im Alter von 22 und 18 Jahren haben, genießen nun mehr Zeit zu zweit, da ihre Kinder langsam erwachsen werden. Viktoria teilte zuletzt am Valentinstag auf Instagram liebevolle Paarbilder und forderte ihre Follower dazu auf, "die Liebe zu feiern". Im Interview offenbarte sie jedoch auch eine weitere Seite ihres Mannes: "Heiner kann manchmal sehr dickköpfig sein." Dennoch finde das Paar am Ende immer zusammen und treffe Entscheidungen gemeinsam.

Heiner, der vor Viktoria mit Katja Flint (65) verheiratet war, erzählte in dem Interview zudem, dass er früher nicht an eine Ehe geglaubt hätte, die so lange Bestand hat. Mit Viktoria habe er jedoch die richtige Partnerin gefunden, um auch stürmische Zeiten zu meistern. Seit ihrer Hochzeit verbindet das Paar nicht nur die Liebe, sondern auch ein starkes Teamwork. Viktoria organisiert im Hintergrund, während Heiner die Außendarstellung übernimmt. "Sich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren und den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und vor allem: Viel gemeinsam lachen", sei laut Heiner das Geheimrezept ihrer Ehe – ein simpler, aber wohl effektiver Rat.

Getty Images Viktoria und Heiner Lauterbach beim Deutschen Film Ball im Januar 2024

Instagram / viktoria.lauterbach Viktoria und Heiner Lauterbach, August 2022

