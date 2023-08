Ü60-Duell bei "Schlag den Star" langweilt die Zuschauer!

Die Zuschauer sind nicht überzeugt. Seit 20:15 Uhr treten Uwe Ochsenknecht (67) und Heiner Lauterbach (70) bei Schlag den Star gegeneinander an. Momentan lässt sich noch keine Tendenz auf einen Sieger aufstellen, denn bisher gewannen die Schauspieler die Spiele im fast immer Wechsel. Neben einigen Witzen über das Alter der Kandidaten kam es bereits zu einigen Pannen seitens der TV-Produktion. Doch nicht nur deswegen sind die Fans genervt!

"Ich finde die Spiele heute ziemlich unbeholfen und langweilig", kommentiert ein User das Geschehen bei X. Ein weiterer pflichtet ihm bei und witzelt: "Puh. Langweilig. Hat jemand Tipps für Netflix?" Ein dritter ist ebenfalls genervt von dem Geschehen im Fernsehen: "Die Sendung ist heute zäh wie ein alter Kaugummi. Hoffe, da kommt noch Schwung rein. Es muss auch heute mal nicht die längste Show werden." Ob sich das noch ändern wird?

Möglicherweise werden sich die Fans in der kommenden Show besser unterhalten fühlen: Am 2. September wird der ehemalige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (31) gegen den Comedian Chris Tall (32) antreten. "Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht – dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat", witzelte der Sänger in einem Interview mit Bild.

Anzeige

Getty Images Uwe Ochsenknecht im Dezember 2017

Anzeige

Getty Images Heiner Lauterbach

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de