Auch der zweite Rategast feiert sein "Masked Singer"-Debüt!

Noch ein neues Gesicht! In der neunten Staffel von The Masked Singer weht ziemlich frischer Wind. Während Álvaro Soler (32) neben Ruth Moschner (47) den maskierten Promis auf die Schliche kommen möchte, gab es bereits in der ersten Show am Samstag ein brandneues Gesicht im Rateteam. Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff (58) unterstützte die beiden bei ihren Tipps. Auch der zweite Rategast feiert nun seine Premiere in der Show!

"Am Sonntag wird Schauspieler und Synchronsprecher Heiner Lauterbach (70) zusammen mit Ruth Moschner und Álvaro Soler rätseln, wer sich hinter den Masken verbirgt", verkündet der offizielle Instagram-Account der Sendung. Damit tritt der "Willkommen bei den Hartmanns"-Star genau wie sein Vorgänger Jenke zum ersten Mal in der beliebten Ratesendung auf. Bloß sein Name war in einer vergangenen Staffel von Ruth ins Spiel gebracht worden.

Ob sich der 70-Jährige besser als Jenke schlagen wird? Der kam bei den Fans der Sendung mit seinen Tipps nicht ganz so gut an. Immerhin vermutete er nicht bloß Promis unter den Masken, die bereits teilgenommen hatten, sondern auch Stars, die zeitgleich in anderen Liveshows auftraten. "Er war doch nur da, um seine Sendung zu bewerben. Leider peinlich so was", wetterte ein Zuschauer im Netz.

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Getty Images Heiner Lauterbach, Schauspieler

ProSieben/Willi Weber Jenke von Wilmsdorff bei "The Masked Singer"

