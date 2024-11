Heiner Lauterbachs Frau Viktoria half ihm aus Drogensucht

Schauspieler Heiner Lauterbach (71) blickt auf seine Vergangenheit zurück. Er hatte jahrelang Alkohol- und Drogenprobleme, hat viel gefeiert. Anfang der 2000er schaffte er es, aus dem Teufelskreis herauszukommen – und das nicht nur durch einen Entzug, sondern auch durch die Hilfe seiner Frau Viktoria (52). "Das war ein großes Glück. Ich war selbst überrascht, was aus dem Wrack, das ich war, in ein paar Jahren geworden ist", erzählte er im Interview mit dem Magazin Bunte.

Weiter erklärte der 71-Jährige, dass er der Cannabis-Legalisierung kritisch gegenüberstehe – wegen seiner eigenen Erfahrungen. "Ich glaube heute, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, ich würde es nicht empfehlen", sagte Heiner und betonte, dass er auch nicht für eine Legalisierung sei. Er selbst habe mit Haschisch begonnen und sei damit in eine Clique geraten, die illegale Aktivitäten unternommen habe. "Ich habe langjährige Freunde, die an Heroin gestorben sind, grauenhaft war das. Ich habe das nie angerührt", offenbarte er.

Heiner und Viktoria sind seit vielen Jahren ein Paar und haben gemeinsam zwei Kinder. Ihre Liebe begann, als Heiner bereits in einer schwierigen Phase seines Lebens war. Viktoria stand ihm zur Seite und half ihm, sein Leben neu zu ordnen. "Ich habe die richtige Frau gefunden. Heute bin ich ruhig und gelassen. Mit dem festen Wissen, dass ich nichts verpasst habe", meinte der Filmstar in einem früheren Interview mit dem Magazin. Seine Ehefrau betonte: "Uns ist bewusst, dass wir sehr glücklich sein dürfen. Wir haben viel Glück, dass Heiner noch so gesund ist."

Getty Images Heiner Lauterbach, Schauspieler

Getty Images Heiner Lauterbach und seine Frau Viktoria im Jahr 2004

