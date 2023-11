Wird Heiner Lauterbach den "Masked Singer"-Kiwi enttarnen?

Ist der Kiwi bei The Masked Singer kein Unbekannter für Heiner Lauterbach (70)? Am Sonntag darf der Schauspieler in der beliebten TV-Show neben Ruth Moschner (47) und Álvaro Soler (32) im Rateteam sitzen und den maskierten Promis auf den Zahn fühlen. Viele Zuschauer sind sich sicher, dass sich unter dem Kiwikostüm Uwe Ochsenknecht (67) befindet! Ob der Rategast seinem Schauspielkollegen auf die Schliche kommt? Immerhin standen Heiner und Uwe schon öfter mal gemeinsam vor der Kamera!

"Also wenn der nicht erkennt, dass Uwe Ochsenknecht unter dem Kiwi steckt, dann weiß ich, dass das Rateteam Anweisungen bekommt" und "Er wird ja hoffentlich Uwe im Kiwi erkennen", zeigten sich die Fans auf Instagram sicher. "Er könnte Stimmen von Schauspielkollegen erkennen, auch als Synchronsprecher hat er bestimmt ein gutes Gehör für ihm bekannte Stimmen. Vielleicht enttarnt er einen versteckten Kollegen oder Kollegin...", munkelt ein weiterer Nutzer.

Auch einige Indizien deuten bereits darauf hin, dass es Uwe ist, der sich unter dem Kiwi versteckt, wie Promiflash herausgefunden hat. Unter anderem gibt es in dem ersten Indizienclip eine Anspielung auf die 1990er-Jahre. Genau in dieser Zeit startete der Familienvater seine Gesangskarriere. Und stehen die fünf Koffer womöglich für die fünf Ochsenknechts?

Getty Images Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach im Januar 2014

Getty Images Heiner Lauterbach, Schauspieler

Getty Images Uwe Ochsenknecht 2019 in Düsseldorf

