"Liebe meines Lebens": Viktoria Lauterbach feiert Heiner

Heiner Lauterbach (72) hat am Donnerstag Geburtstag gefeiert – und seine Frau Viktoria Lauterbach (52) ließ ihre Follower auf Instagram an diesem besonderen Tag teilhaben. Auf einem süßen Pärchenbild, das sie veröffentlichte, gibt die 52-Jährige ihrem Mann einen liebevollen angedeuteten Kuss auf die Wange, während er glücklich in die Kamera strahlt. Vor den beiden steht eine prächtig dekorierte Torte, die den Anlass gebührend unterstreicht. Mit den Worten "Heute hat die große Liebe meines Lebens Geburtstag" und einer Hommage an ihre bisher gemeinsam gefeierten Geburtstage machte Viktoria deutlich, wie wichtig ihr die Momente mit ihrem Mann sind.

Zu dem Bild gab Viktoria weitere Einblicke in den emotionalen Tag. Sie schwärmte davon, wie schön es gewesen sei, ihren Heiner glücklich zu sehen. Besonders rührte sie, wie er mit leuchtenden Augen seine Geschenke auspackte. "Manchmal ist er noch wie ein kleines Kind. Man kann ihm einfach alles vom Gesicht ablesen", schrieb sie und betonte, wie sehr sie seine Ausstrahlung und seine offene Art schätze.

Nach seiner gescheiterten Ehe mit Katja Flint (65) fand Heiner in Viktoria die große Liebe. Der Schauspieler und die gebürtige Libanesin heirateten im Jahr 2001 und haben inzwischen zwei Kinder zusammen. Die beiden führen eine sehr harmonische Ehe. Doch wie der "Der Fall Collini"-Star im vergangenen Monat gegenüber T-Online verriet, streiten auch sie sich ab und an: "Ohne Streit geht es nicht." Trotzdem finden die 52-Jährige und Heiner immer einen gemeinsamen Nenner: "Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, diskutieren wir, bis wir eine gemeinsame Lösung finden."

Getty Images Viktoria und Heiner Lauterbach beim Deutschen Film Ball im Januar 2024

Getty Images Heiner Lauterbach, Juni 2022

