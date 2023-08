Uwe Ochsenknecht gegen Heiner: Er gewinnt "Schlag den Star"

Wer konnte den Sieg nach Hause holen? Am gestrigen Abend lieferten sich Uwe Ochsenknecht (67) und Heiner Lauterbach (70) bei Schlag den Star ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden Schauspieler hatten schon in einigen Filmen vor der Kamera gestanden und spielten sogar einmal Seite an Seite in dem Film "Männer". Gestern waren sie jedoch knallharte Gegner: Aber hat Uwe oder Heiner das Duell bei "Schlag den Star" gewonnen?

Die Spiele in der Show waren wie immer ein Mix aus Sport, Wissen und Geschick. Insgesamt 15 Challenges absolvierten die Filmstars – und am Ende lag der Punktestand bei 60:60! Uwe und Heiner mussten mit dem Spiel "Becherhüpfen" also ins Stechen. Ganz am Ende holte Uwe dann schließlich den Sieg und gewann "Schlag den Star"!

Die Zuschauer waren von diesem Ü-60-Duell aber nicht wirklich begeistert. Auf der Plattform X schrieben einige ihre Meinung. "Die Sendung ist heute zäh wie ein alter Kaugummi. Hoffe, da kommt noch Schwung rein. Es muss auch heute mal nicht die längste Show werden", stellte etwa ein Fan fest.

Getty Images Uwe Ochsenknecht im Dezember 2017

Getty Images Heiner Lauterbach im Juni 2022 in München

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Schauspieler

