Ehemaliger FC-Bayern-Präsident Fritz Scherer (85) verstorben

FC-Bayern-München-Fans müssen jetzt stark sein. Wie der Spitzenverein Sonntagvormittag bekannt gibt, ist der ehemalige FC-Bayern-München-Präsident Fritz Scherer ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Scherer war über drei Jahrzehnte eng mit dem Klub verbunden und prägte dessen Entwicklung maßgeblich. Von 1985 bis 1994 leitete er den Verein als Präsident und ebnete mit wegweisenden Entscheidungen den Erfolgskurs des deutschen Rekordmeisters. Bayern-Präsident Herbert Hainer (70) würdigte ihn als "einen der Architekten des FC Bayern" und bedankte sich für dessen Verdienste. "Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden von Fritz Scherer", ließ der Klub auf seiner Homepage verlauten.

Auch der Ehrenpräsident des Vereins, Uli Hoeneß (73), äußerte sich bereits zu dem schmerzlichen Verlust. In einem offiziellen Statement erinnert sich Hoeneß an die gemeinsamen Anfänge zurück: "Wie Fritz Scherer und ich 1979 gemeinsam beim FC Bayern angefangen haben, er als Schatzmeister, ich als Manager: Damals hatte der Verein einen Umsatz von zwölf Millionen Mark - heute liegt er bei rund 950 Millionen Euro." Mit Scherer als Präsident sei der Klub in "neue Sphären vorgestoßen" – und auch nach seiner Amtszeit sei er weiterhin ein wertvoller Wegbegleiter des FC Bayern gewesen.

Abseits seiner Tätigkeit beim FC Bayern war Fritz Scherer ein Familienmensch, der seine Wurzeln nie vergessen hat. Bekannt für seine Bodenständigkeit und seinen Humor pflegte er enge Beziehungen zu seinen Mitmenschen und blieb auch nach seinem Rückzug aus dem Fußballgeschäft ein gern gesehener Gast bei Vereinsanlässen. Freunde und Wegbegleiter würdigten ihn als integren und loyalen Menschen, der mit seiner Leidenschaft und seiner Weitsicht den FC Bayern entscheidend geprägt habe. Seine Liebe zur Gemeinschaft des Vereins, gepaart mit seinem Verhandlungsgeschick, bleibt den Fans unvergessen.

Getty Images Fritz Scherer, Uli Hoeneß und Bernd Rauch im November 2011

Getty Images Fußballfunktionär Fritz Scherer und seine Frau Claudia

