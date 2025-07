Ex im Knast: "Real Housewives"-Star Erika Jayne ist verliebt

Erika Girardi, bekannt aus der Reality-TV-Show Real Housewives of Beverly Hills, scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben. Fotos, die The Sun veröffentlichte, zeigen die US-Amerikanerin Händchen haltend mit dem US-Armee-Veteranen John McPhee in Los Angeles. Der 54-Jährige, der den Spitznamen "Shrek" trägt, war über 20 Jahre im Afghanistan- und Irak-Einsatz tätig und betreibt heute ein Unternehmen namens SOB Tactical. Interessant ist, dass Erika sich noch immer in der Scheidung von ihrem mittlerweile inhaftierten Ex-Mann Thomas Girardi befindet, mit dem sie 21 Jahre verheiratet war.

Doch wer ist der neue Mann an Erikas Seite? John, der mehrfach geschieden ist und zwei Kinder hat, hat kürzlich im Podcast "The Megyn Kelly Show" offen über die Herausforderungen seines Lebens als Soldat gesprochen. Er beschrieb das Eheleben während seiner militärischen Laufbahn als ähnlich einsam wie das Dasein hinter Gittern. Mittlerweile arbeitet er als Bodyguard, unter anderem für Heidi Montag (38), und genießt offenbar die ruhigeren Tage nach seinem Rückzug aus dem aktiven Dienst. Erika hingegen ist weiterhin beruflich aktiv und steht aktuell für die 15. Staffel der beliebten Realityshow vor der Kamera.

Die vergangenen Jahre waren für Erika alles andere als einfach. Neben der belastenden Scheidung hatte sie auch mit dem Gesetz zu kämpfen. Die Betrugsvorwürfe setzten der Blondine sehr zu, und sie hatte nach eigenen Angaben sogar mit Suizidgedanken zu kämpfen. Ihr Sohn, ein Polizeibeamter, stand ihr in dieser Zeit zur Seite und gab ihr Kraft. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit wirkt die Sängerin und TV-Darstellerin heute gefasst und scheint mit John einen neuen Weg eingeschlagen zu haben, der ihr hoffentlich mehr Glück bringt.

Getty Images Erika Jayne im April 2025

Instagram / sobtactical John Mcphee, Ex-Soldat

Getty Images Erika Jayne, Reality-TV-Star

