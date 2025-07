Eric Kripke verabschiedet sich wehmütig vom "The Boys"-Set

Nach fünf erfolgreichen Staffeln verabschiedet sich Eric Kripke (51) als Showrunner von der Hit-Serie "The Boys". Auf Instagram teilte der Serienschöpfer, der auch durch "Supernatural" bekannt wurde, ein emotionales Statement, nachdem die Dreharbeiten zur letzten Staffel abgeschlossen worden waren. Ein veröffentlichtes Foto zeigt ihn nachdenklich im ikonischen Konferenzsaal der Seven im fiktiven Vought Tower. Dazu schrieb Eric: "Dies ist das letzte Mal, dass ich je wieder auf diesem Set sein werde. Es wird bald abgerissen. Es ist bittersüß, aber mein hauptsächliches Gefühl ist Dankbarkeit. [...] An die Fans: Danke fürs Zuschauen, ich kann es kaum erwarten, dass ihr das große Finale seht." Laut Eric wird die fünfte Staffel das große Finale der düsteren Superheldensatire bilden.

Bereits 2020 hatte der Serienschöpfer erklärt, eine grobe Idee für fünf Staffeln zu haben, die er nun umsetzen konnte. Auch wenn "The Boys" nicht die Laufzeit von "Supernatural" erreichte, das stolze 15 Staffeln schaffte, gilt die Produktion mit fünf Staffeln als großer Erfolg für das Streamingzeitalter. Die vierte Staffel brach laut einer Nielsen-Messung Rekorde für Amazon Prime Video, und die Superheldenpersiflage erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit. Die letzte Staffel wird allerdings erst 2026 Premiere feiern, da die Postproduktion noch Zeit beanspruchen wird. Zudem können Fans weitere Ableger wie "Gen V" und geplante Prequels wie "Vought Rising" erwarten.

Für Eric bedeutet der Abschied von "The Boys" das vorläufige Ende einer kreativen Reise, auf die er stets mit Stolz zurückblicken wird. Besonders bewegend war es für ihn, mit zahlreichen talentierten Darstellern und Crewmitgliedern zusammenzuarbeiten. Der Showrunner schätzt die unerwartete Erfolgskombination aus einer starken Geschichte, einem großartigen Team und dem richtigen Timing, wie er in seinem Statement betonte. Neben seinen professionellen Meilensteinen scheint Eric über die Jahre am Set auch persönliche Verbindungen geknüpft zu haben, denn er schrieb abschließend an seine Kollegen: "An die #TheBoys-Familie: Danke, ich liebe euch alle." Fans weltweit freuen sich nun auf das baldige Abschlusskapitel und auf das, was Kripke in Zukunft kreieren wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Kripke posiert 2025 bei einem Event in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / erickripke1 Eric Kripke postet ein Bild vom "The Boys"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "The Boys"-Cast 2024 bei den Astra TV Awards in Los Angeles

Anzeige