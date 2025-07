Boris Becker und schwangere Lilian turteln in Portofino

Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro genießen derzeit romantische Tage in Italien. Am exklusiven Bagni Fiore in Portofino, wo beide im letzten Jahr ihre Hochzeit feierten, wurden sie am Montag Arm in Arm und voller Zärtlichkeiten gesichtet. Die 35-jährige Lilian, die das erste gemeinsame Kind mit dem ehemaligen Tennisstar erwartet, zeigte stolz ihren Babybauch in einem figurbetonten weißen Badeanzug. Wie Fotos der Daily Mail zeigen, teilte das Paar nicht nur liebevolle Küsse, sondern posierte auch für zahlreiche Selfies, um diese besonderen Momente festzuhalten.

Der Urlaub in Portofino hat für Boris eine besondere Bedeutung. Er feiert dort das 40-jährige Jubiläum seines ersten Wimbledon-Sieges, anstatt das Turnier in London in seiner üblichen Rolle als Kommentator zu besuchen. Auf Instagram teilte er Fotos von Lilian, die in einem eleganten, Amalfi-inspirierten zweiteiligen Outfit sowie einem gestreiften Kleid ihren wachsenden Babybauch der Öffentlichkeit präsentierte. "Ein kleines Wunder ist unterwegs... das Beste kommt noch", schrieb der 57-Jährige bereits im letzten Monat, als sie die frohe Botschaft bekanntgaben.

Für Boris ist es insgesamt das fünfte Mal, dass er Vater wird – ein weiteres Kapitel in seinem facettenreichen Leben. Während Noah (31) und Elias (25) aus seiner ersten Ehe regelmäßig Kontakt halten, soll die Beziehung zu seiner Tochter Anna (25) zuletzt schwieriger gewesen sein. Vor allem sein jüngster Sohn Amadeus (15), den er mit Ex-Frau Lilly Kerssenberg (49) hat, freut sich Berichten zufolge sehr über die Schwangerschaft und die Aussicht, großer Bruder zu werden. Lilian scheint eine wichtige Stütze in Boris' Leben zu sein, das immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt war.

Instagram / borisbeckerofficial Tennis-Star Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im September 2024

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in Italien