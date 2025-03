Henry Cavill und Verlobte Natalie scheinen frisch verliebt

Henry Cavill (41) und seine Verlobte Natalie Viscuso glänzten mit einem glamourösen Auftritt beim Cheltenham Festival, wie Bilder zeigen, die DailyMail vorliegen. Der "Man of Steel"-Schauspieler erschien in einem khakifarbenen Tweedanzug mit leuchtend orangefarbener Weste und passender Schiebermütze. An seiner Seite glänzte Natalie in einem eleganten Ensemble aus cremefarbenem Leinen mit dazu passendem Hut und Sonnenbrille. Gemeinsam verbrachten sie den Tag sichtlich entspannt und gesellig in Begleitung von Zara Tindall (43) und deren Ehemann Mike (46). Seit ihrer öffentlichen Bekanntgabe als Paar im April 2021 wirken die beiden überglücklich und genossen das Festival sichtlich vertraut.

Schon Anfang des Jahres hatten Henry und Natalie für Schlagzeilen gesorgt, als die ersten Verlobungsgerüchte aufkamen. Bei ihrem Besuch in Australien wurde die 34-Jährige mit einem auffälligen Diamantring am Finger gesichtet, während sie den Kinderwagen ihres gemeinsamen Kindes schob. Auf Instagram hatte Henry bereits seine Vorfreude auf das erste gemeinsame Baby geteilt. Mit einem Augenzwinkern bat er in einem Beitrag um Erziehungstipps: "Und keine Sorge, im Babybett werden keine Kissen liegen, wenn der kleine Wonneproppen ankommt – nur Kleber und Skalpell, damit er oder sie Warhammer-Miniaturen bauen kann."

Henry mag als Weltstar bekannt sein, doch abseits des Scheinwerfers bleibt er meist zurückhaltend. Besonders seine Beziehung zu Natalie, die aus der Reality-TV-Welt bekannt ist, sorgt bei den Fans für große Aufmerksamkeit. In letzter Zeit zeigt der Schauspieler, der als Superman und The Witcher bekannt wurde, eine neue, private Seite von sich. Schon in Interviews hatte Henry zuvor über seine Liebe zum Tabletop-Spiel Warhammer gesprochen, die ihn zur Ruhe bringen würde. Natalie, das sich mit ihrem Sinn für Stil und Eleganz einen Namen gemacht hat, scheint Henry dabei perfekt zu ergänzen. Von Hochzeitsplänen ist bisher noch nichts bekannt – doch Fans spekulieren bereits, ob der große Tag schon bald bevorsteht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei den AACTA-Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / henrycavill Henry Cavill im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige