Beinahe 007: Henry Cavills geheime Bond-Audition enthüllt

Schon vor fast 20 Jahren stand Schauspieler Henry Cavill (41) in den Startlöchern, um die ikonische Rolle des James Bond zu übernehmen. Ein jetzt aufgetauchtes Audition-Tape zeigt den damals 22-Jährigen in einem beeindruckenden Vorsprechen. Ganz im Stil von Pierce Brosnan (71) aus "GoldenEye" sagte Henry den berühmten Satz "Bond, James Bond" und bestellte sich einen "Vodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt". Dennoch ging die Rolle des 007 letztendlich an Daniel Craig (56), der 2006 in "Casino Royale" sein Debüt als Geheimagent gab.

Der damalige "Casino Royale"-Regisseur Martin Campbell sparte nicht mit Lob für Henrys Leistung: "Er war beim Vorsprechen großartig. Seine schauspielerische Leistung war hervorragend. Und wenn Daniel nicht gewesen wäre, hätte Henry einen hervorragenden Bond abgegeben", verriet er gegenüber Express. Einzig Henrys Alter sei ein Hindernis gewesen, da er den Produzenten schlicht zu jung erschien. Es ist nicht das erste Mal, dass der "Man of Steel"-Star die Geheimfavoritenliste für die Rolle des nächsten James Bond anführt. Trotz des Rückschlags öffnete die Bond-Audition für Henry die Türen zu weiteren Projekten, darunter Rollen in "The Tudors" sowie "Stardust".

Heute zählt Henry zu den größten Namen Hollywoods, und die Fans sehen ihn erneut als potenziellen James-Bond-Darsteller, da Daniel Craig seinen Anzug 2021 endgültig abgelegt hat. Ob Henry ein zweites Mal die Chance hat, sich den ikonischen 007-Titel zu verdienen, bleibt ungewiss – ironischerweise dürfte Henry heute womöglich bereits zu alt für die Rolle sein. Privat hat der Schauspieler jedoch längst sein Happy End gefunden: Mit seiner Verlobten Natalie Viscusso ist er seit 2021 liiert, und Berichte über ein gemeinsames Kind machten zuletzt Schlagzeilen. Das Paar sieht man selten in der Öffentlichkeit, doch bei einem Auftritt auf der AACTA-Gala vor Kurzem bezauberten sie mit ihrer Zuneigung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill, mit seiner Freundin Natalie

Anzeige Anzeige