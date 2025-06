Serie mit Henry Cavill: Wann startet "Warhammer 40.000"?

Henry Cavill (42), bekannt als Superman und als Geralt von Riva in The Witcher, stürzt sich in ein neues, ambitioniertes Projekt, das sein Fan-Herz höherschlagen lässt. Gemeinsam mit Amazon Prime Video bringt der Schauspieler die beliebte Sci-Fi-Reihe "Warhammer 40.000" auf den Bildschirm. Als großer Anhänger des Tabletop-Strategiespiels ist dieses Vorhaben für ihn ein absoluter Traum. Obwohl sich die Serie derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, steht bereits fest, dass Henry auch vor der Kamera mitwirken wird. Ein konkreter Starttermin ist derzeit allerdings noch nicht absehbar, Fans rechnen frühestens Ende 2026 bis 2027 mit der Veröffentlichung.

Die Geschichte spielt in einer dystopischen Zukunftswelt, geprägt von Krieg und religiösem Fanatismus. Unter der Herrschaft eines unsterblichen Gott-Imperators kämpfen genetisch veränderte Space Marines und andere Menschengruppen gegen kosmische Bedrohungen, Aliens und bizarre Wesen. Im Hintergrund entsteht ein streng durchdachtes Konzept, das von einem Mini-Writers' Room ausgearbeitet wird. Neben Henry Cavill sind Produzenten wie Roy Lee und Natalie Viscuso beteiligt. Im Zuge der Entwicklung erklärte Henry laut Moviepilot, dass er und sein Team sich tief in alte Texte der Warhammer-Welt eingearbeitet haben, um dieses komplexe Universum greifbar zu machen.

Privat ist Henry schon lange ein begeisterter Fan des Spiels. In Interviews sprach er häufig über seine Leidenschaft für Warhammer und besuchte sogar den Spieleladen, in dem er sich schon als Kind Miniaturen kaufte, um den Start des Projekts zu feiern. Diese Begeisterung hat ihn nicht nur beruflich weitergebracht, sondern prägt auch seine Freizeit. Mit diesem Herzensprojekt erhält er nun die Chance, "Warhammer 40.000" und seine Leidenschaft für die Schauspielerei auf eindrucksvolle Weise zu verbinden und Fans weltweit daran teilhaben zu lassen.

