Der wahre Grund für Henry Cavills Ausstieg bei "The Witcher"

Henry Cavill (42), der seit Beginn der Netflix-Serie The Witcher in der ikonischen Rolle des Hexers Geralt von Riva zu sehen war, hatte damals überraschend seinen Ausstieg bekannt gegeben. Bereits in der vierten Staffel wird er durch Liam Hemsworth (35) ersetzt, bevor die Serie nach der fünften Staffel endet. Der Schauspieler, der als großer Fan der Buch- und Spielvorlagen gilt, hatte sich ursprünglich selbst für die Rolle beworben und diese dank seines überragenden Franchise-Wissens bekommen. Doch was veranlasste Henry dazu, seine Traumrolle aufzugeben?

Bereits in einem Interview von 2021 hatte Henry geäußert, dass er nur weiterhin für "The Witcher" zur Verfügung stehen würde, wenn die Serie den Büchern von Andrzej Sapkowski treu bleiben würde, berichtet kino.de. Genau das war jedoch spätestens ab der zweiten Staffel nicht mehr der Fall. Fans beklagten viele Änderungen, umgeschriebene Charaktere und einen teilweise drastischen Bruch mit der Vorlage. Für den Schauspieler, der selbst ein großer Fan der Bücher ist, war es eine Herausforderung, die Balance zwischen den kreativen Vorstellungen der Verantwortlichen und seiner eigenen Liebe zum Ursprungsmaterial zu finden. Offenbar war dies ein Konflikt, den er letztlich nicht mehr aufrechterhalten konnte.

Neben "The Witcher" sorgt Henry aktuell mit anderen Projekten für Gesprächsstoff: Fans weltweit wünschen sich den Briten als neuen James Bond. Ob er selbst Ambitionen in diese Richtung hegt, ist jedoch noch unklar. Doch dank seiner bisherigen Erfolge, darunter als Superman und nun als ambitionierter Darsteller des Hexers, hat Henry sich einen Platz als einer der gefragtesten Stars in Hollywood erarbeitet.

Anzeige Anzeige

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

Anzeige Anzeige

Netflix / Susie Allnutt Henry Cavill in "The Witcher"

Anzeige Anzeige

Susan Allnutt/Netflix Henry Cavill und Anya Chalotra in der dritten Staffel "The Witcher"