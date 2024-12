Mit dieser Serie erfüllt Henry Cavill sich größten Traum

Dass Henry Cavill (41) ein großer Gamer ist, wissen seine Fans nur allzu gut. Aus seiner Leidenschaft für das Tabletop-Spiel "Warhammer 40.000" macht der Schauspieler kein Geheimnis. Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Henry sein Hobby unbedingt in eine TV-Serie verwandeln möchte. Doch in den vergangenen Monaten schien das Projekt auf Eis zu liegen. Jetzt meldet sich der Brite bei Instagram mit einem Update und verrät, dass es endlich losgehen kann. "Mit vereinten Kräften haben wir einen fantastischen Ausgangspunkt für unser Universum gefunden, der von den höchsten Stellen bei Prime Video und Games Workshop genehmigt wurde. Der Startplatz soll vorerst ein Geheimnis bleiben...", verrät Henry seinen Fans.

Für die Ankündigung fuhr der 41-Jährige sogar extra zu dem kleinen Laden, in dem er vor über 30 Jahren seine ersten "Warhammer"-Figuren kaufte. Dass die Serie jetzt endlich realisiert werden kann, muss für Henry eine echte Erleichterung sein. Denn zuvor war die Produktion nicht nur pausiert, sondern stand kurz davor, gecancelt zu werden. Im August ging die Nachricht herum, dass Prime Video von dem "Warhammer"-Erfinder Games Workshop eine Deadline von fünf Monaten – also bis Dezember 2024 – gesetzt bekam, um eine zufriedenstellende Idee vorzustellen. Das scheint der Streamingdienst in letzter Minute umgesetzt zu haben und Henry kann sein Herzensprojekt in Angriff nehmen. Er erklärte nämlich schon vor einiger Zeit im Netz: "Seit 30 Jahren habe ich davon geträumt, ein 'Warhammer'-Universum in Live-Action-Form zu sehen."

Genug Erfahrung in der Branche hat Henry jedenfalls. Er wurde vor allem dank seiner Rolle als wortkarger Monsterjäger Geralt von Riva in der Serie The Witcher oder als Superman in den "Man of Steel"-Filmen zum Star. Und dabei hätte er letztere fast verpasst – wegen seiner Leidenschaft für Videospiele. Den Anruf von Regisseur Zack Snyder (58) konnte der Brite nämlich nicht sofort entgegennehmen. "Ich sah, dass [Zack] mich anrief, aber das Problem ist, du kannst bei 'World of Warcraft' nicht speichern. Man kann es nicht pausieren", erklärte Henry unter anderem gegenüber GQ. Weil das Online-Rollenspiel in dem Moment wichtiger war, entschied er sich, später zurückzurufen – und bekam die Rolle trotzdem.

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

Anzeige Anzeige

ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice"

Anzeige Anzeige