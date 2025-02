Fans sind sich einig: Er soll der nächste James Bond werden

Amazon-Chef Jeff Bezos (61) hat Filmfans weltweit auf seinem X-Account mit einer spannenden Frage überrascht: Wer soll der nächste James Bond werden? Angesichts der Tatsache, dass die langjährigen Produzenten der Franchise-Reihe, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, ihre Positionen kürzlich an die "Amazon MGM Studios" abgegeben haben, ist die Suche nach einem neuen 007-Darsteller aktuell eines der heißesten Themen in Hollywood. Und die Fans haben eine klare Meinung: Henry Cavill (41), bekannt aus "Superman" und "The Witcher", ist der Favorit. Unter zig Vorschlägen, darunter Namen wie Tom Hardy (47), Michael B. Jordan (38) und James McAvoy (45), fiel der Name des Briten besonders oft.

Dass Henry Cavill immer wieder als Bond-Kandidat ins Gespräch gebracht wird, ist kein Zufall. Der Schauspieler soll bereits 2005 beim Casting für "Casino Royale" überzeugt haben, obwohl die Rolle damals schließlich an Daniel Craig (56) ging. "Sein Schauspiel war großartig. Er war in toller Form und sehr gut aussehend", schwärmte Regisseur Martin Campbell letztes Jahr in einem Interview mit Express UK über die damalige Bewerbung des Schauspielers. Dennoch räumte er ein, dass Henry damals zu jung für den legendären Geheimagenten wirkte. Aktuell wird allerdings eher Aaron Taylor-Johnson (34) als heißer Tipp für den nächsten Bond gehandelt. Bestätigt ist bis dato jedoch noch nichts – die Fans müssen sich weiterhin gedulden.

Henry Cavill hat sich über die Jahre einen beeindruckenden Status in Hollywood erarbeitet. Als Superman wurde er zur Ikone und bewies mit Rollen in "Mission: Impossible – Fallout" und "The Witcher" seine Vielseitigkeit. Privat zeigt sich der gebürtige Brite, der leidenschaftlich gerne Videospiele spielt und sogar ein eigenes Gaming-PC-Set-up baute, eher zurückhaltend – zumindest im Vergleich zu anderen Stars. Die Bond-Franchise zu übernehmen, wäre dennoch ein passender Schritt für ihn. Henry hat mehrfach gezeigt, dass er nicht nur auf der Leinwand, sondern auch bei den Fans als charismatischer und tatkräftiger Held punktet.

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

Getty Images Henry Cavill bei einer Pressekonferenz von "The Witcher"

