Henry Cavills Verlobte Natalie zeigt stolz ihren Diamantring

Henry Cavill (41) und Natalie Viscuso könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Ihr Glück zeigen der Schauspieler und die Produzentin jetzt auch auf dem roten Teppich. Bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet bei den AACTA-Awards präsentierte Natalie der Öffentlichkeit stolz ihren funkelnden Verlobungsring: Während Henry im eleganten Smoking seine Liebste im Arm hält, legt sie ihm strahlend die Hand auf die Brust – und an ihrem Ringfinger ist der ovale Diamant kaum zu übersehen. Damit bestätigen die beiden, was viele bisher nur vermutet hatten: Sie sind tatsächlich verlobt.

Erst vor wenigen Wochen durften Natalie und Henry einen anderen großen Meilenstein in ihrer Beziehung feiern: Sie wurden nämlich zum ersten Mal Eltern. Zwar bestätigten die beiden die Geburt bis jetzt nicht offiziell, aber Bilder der Daily Mail zeigten sie beim Spaziergang mit Kinderwagen an der Gold Coast im australischen Queensland. Das Ehepaar in spe hält seine Partnerschaft und auch das Baby bisher fast vollständig aus der Öffentlichkeit heraus, allerdings gaben sie gelegentlich mal kleine Einblicke in ihre Vorbereitung auf das Leben zu dritt. Wenige Wochen vor der Geburt schrieb Natalie in einem Instagram-Post: "Ich freue mich so sehr auf diesen neuen Lebensabschnitt – ich werde Mama!"

Auch über die Beziehung von Henry und Natalie ist nur wenig bekannt. 2021 bestätigten sie, ein Paar zu sein. Angeblich sollen sie bereits zuvor lange gute Freunde gewesen sein – wie sie sich kennenlernten und schließlich eine Romanze entwickelten, ist aber nicht ganz klar. Dass der The Witcher-Star seine Beziehung zu der Britin aus dem Rampenlicht hält, ist nur allzu verständlich. In der Vergangenheit führte er bereits Liebschaften mit Kolleginnen, die ebenfalls in der Öffentlichkeit standen: Unter anderem datete er die Schauspielerin Gina Carano (42) und die The Big Bang Theory-Darstellerin Kaley Cuoco (39).

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei den AACTA-Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / henrycavill Natalie Viscuso und Henry Cavill im Mai 2021

Anzeige Anzeige