Nach Geburt: Sind Henry Cavill und Natalie etwa verlobt?

Steht bei Henry Cavill (41) und Natalie Viscuso etwa schon bald der nächste große Meilenstein auf dem Plan? Der britische Schauspieler und seine Partnerin wurden 2024 zum ersten Mal Eltern. Jetzt machen Spekulationen die Runde, dass sich der "Superman"-Star und die Geschäftsfrau verlobt haben könnten. Der Grund: Diese aktuellen Aufnahmen, die jetzt Daily Mail vorliegen. Darauf sind Henry und Natalie bei einem Spaziergang mit ihrem Baby in Australien zu sehen – und die stolze Mutter trägt dabei einen auffälligen Ring. Das funkelnde Accessoire trägt sie an ihrem linken Ringfinger. Allerdings äußerten sich die beiden bislang nicht öffentlich zu dem Schmuckstück und den Gerüchten.

Henry und Natalie halten ihr Privatleben und insbesondere ihre Liebe aber sowieso aus der Öffentlichkeit heraus. Zwar bestätigten die beiden im vergangenen Jahr offiziell, dass sie ein Kind erwarten – doch die Geburt machten sie dann wiederum nie publik. Der Spaziergang in Australien, bei dem sie ihr Baby in einem Kinderwagen vor sich herschoben, war das erste Mal, dass die beiden mit ihrem Nachwuchs gesichtet wurden.

Kennengelernt haben sich Henry und Natalie Berichten zufolge durch die Arbeit in der Filmbranche, wobei sich die Anfangsfreundschaft erst Jahre später in eine Romanze verwandelte. Ihre Beziehung wurde 2021 mit einem Social-Media-Post öffentlich, auf dem sie beim Schachspielen zu sehen sind. Natalie, die eine kurze Zeit als Reality-TV-Star bei "My Super Sweet 16" im Rampenlicht stand, arbeitet inzwischen hinter den Kulissen der Unterhaltungsindustrie. Trotz ihrer Berühmtheit führen die beiden ein vergleichsweise bodenständiges Leben abseits des Hollywood-Rummels, das sie aktuell nach Australien verschlagen hat, wo Henry an seinem neuesten Filmprojekt arbeitet.

Instagram / henrycavill Natalie Viscuso und Henry Cavill

Getty Images Henry Cavill, mit seiner Freundin Natalie

