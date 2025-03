Herzogin Meghan teilt süße Rituale mit Archie und Lilibet

Herzogin Meghan (43) hat in ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" einen rührenden Einblick in ihren Alltag als Mutter gegeben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (40) zieht sie ihre beiden Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), im kalifornischen Montecito groß. Einige Rituale aus Meghans Kindheit scheinen jetzt auch ihre Kinder übernommen zu haben. So liebt Archie es, "Sun Tea" herzustellen – genau wie seine Mutter früher. "Als Kind habe ich einen Teebeutel in ein Glas – meistens ein leeres Spaghetti-Soßenglas – gesteckt und in die Sonne gestellt, bis es die Farbe änderte. Lustigerweise macht Archie das jetzt genauso", erzählte Meghan ihrer Freundin Delfina Blaquier (44) in der vierten Folge.

Darüber hinaus teilen die beiden Kinder Meghans Leidenschaft für die Natur. Archie und Lilibet haben ihre eigenen kleinen Gartengeräte und helfen begeistert in der Familiengartenanlage mit. Laut Meghan liebt es Lilibet besonders, bei der Herstellung von selbstgemachten Konfitüren zu helfen. Stolz zeigte die Herzogin Bilder aus dem Familienalbum, darunter eines, das Lilibet beim Pflücken von Erdbeeren zeigt, und ein anderes von Archies erstem Geburtstag.

Meghan gibt bewusst nur gelegentliche Einblicke in das Leben ihrer Kinder, ohne ihre Gesichter öffentlich zu zeigen. Doch aus den wenigen Schnappschüssen und Geschichten wird klar, wie wichtig der ehemaligen Schauspielerin kleine Rituale und das Schaffen von besonderen Erinnerungen sind. Es scheint, dass Meghan und Harry einen bodenständigen Alltag für ihre Kleinen anstreben – trotz ihres Lebens als Royals.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet und Serena Williams, März 2025

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

