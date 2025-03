Dieses Abendritual haben Herzogin Meghan und Prinz Harry

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben eine liebgewonnene Abendroutine, die ihre Fans dahinschmelzen lässt. Wie Meghan in einem exklusiven Interview mit People verriet, verbringen die beiden nach den Strapazen des Alltags gemeinsame Zeit in der Küche, während sie die Lunchboxen für ihre Kinder Archie (5) und Lilibet (3) vorbereiten. Diese abendlichen "Nightcap Recaps", wie Meghan sie liebevoll nennt, ermöglichen es dem Paar, den Tag bei einem Getränk Revue passieren zu lassen und dabei miteinander abzuschalten. "Ich denke, alle Eltern mit gleichaltrigen Kindern in dieser Phase wissen, dass es immer wieder dasselbe ist", erzählte Meghan mit einem Lächeln.

Wenn die Lunchboxen fertig sind, gönnen sich Meghan und Harry oft noch eine gemeinsame Auszeit vor dem Fernseher und frönen dabei ihrer Begeisterung für Serien. "Wir lieben 'Shrinking'. Wir haben gerade 'Black Doves' beendet und freuen uns sehr auf die neue Staffel von 'The White Lotus'", schwärmte Meghan. Diese gemütlichen Serienabende seien nicht nur als Paar, sondern auch persönlich ein Highlight, um den sonst so geschäftigen Tag zu entschleunigen. Dazu zählen neben romantischen Momenten auch viele harmonische Stunden gemeinsam mit Archie und Lilibet, die laut Meghan stets für lustige Überraschungen sorgen.

Bereits in früheren Interviews wurde deutlich, dass Meghan und Harry großen Wert auf kleine Rituale legen, die ihren Alltag bereichern. Ihre Mittagessen-Tradition, die sie "Lunch Dates" nennen, ist ebenso ein fester Bestandteil ihres Lebens in Montecito. Meghan ist der Meinung, dass genau solche Gewohnheiten ihre Beziehung nicht nur stabil, sondern auch lebendig halten. Ihr Fokus auf das Miteinander – ob bei einem Mittagessen oder auf der Couch vor dem Fernseher – spiegelt die Philosophie wider, die Meghan schon vor ihrer Ehe mit Harry prägte: Partnerschaft braucht bewusste Pflege und Zeit für Zweisamkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

Anzeige Anzeige