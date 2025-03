Netflix plant wohl Scheidungs-Show mit Harry und Meghan

Netflix plant offenbar weit voraus. Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben schon länger einen Vertrag mit dem Streaming-Riesen. Diesen nutzten sie bisher mal mehr, mal weniger erfolgreich: Ihr erstes Projekt, die sehr private Doku "Harry & Meghan", ging durch die Decke, Meghans aktuelles Solo-Projekt "With Love, Meghan" scheint das Publikum eher zu langweilen. Dennoch will Netflix wohl von der Zusammenarbeit profitieren – und das offenbar vor allem, wenn das Ehepaar sich scheiden lassen sollte. Die Journalistin Marina Hyde meint, aus den Kreisen der Streaming-Plattform erfahren zu haben, dass einige vertragliche Veränderungen vorgenommen werden. Im Podcast "The Rest is Entertainment" erklärt sie, dass Netflix sich zusichern lassen wird, dass sie die Ersten sind, die eine potenzielle Scheidung aufgreifen dürfen.

"Die Realität ist, dass eine Menge Leute Schlange stehen werden, wenn es eine Scheidung geben sollte. [...] Das könnte der Grund sein, weshalb Netflix [...] eine Hand lose im Spiel behalten möchte", meint Marina. Sie sei überzeugt, dass Netflix schon jetzt eine Serie darüber in Planung habe und sich absichern will, sodass sie auch die Ersten in der Reihe sind. Im Gegensatz dazu steht aber, dass die Chancen auf eine Vertragsverlängerung für Harry und Meghan sehr schlecht stehen. Vor allem angesichts der anhaltenden Kritiken an der aktuellen Show und dem geringen Interesse der Zuschauer ist es unwahrscheinlich, dass Netflix ihnen einen neuen Vertrag anbietet.

Tatsächlich sind die Meinungen zu Meghans Koch- und Lifestyle-Show größtenteils vernichtend. Die wohl als seichte Unterhaltung gedachte Sendung wird von vielen Zuschauern als unauthentisch und ermüdend bezeichnet. Medien wie der Telegraph bezeichneten "With Love, Meghan" sogar als "Zurschaustellung von Narzissmus". The Times kritisierte, dass die 43-Jährige lediglich einen luxuriösen Lebensstil präsentiere, der für die meisten Menschen unrealistisch ist. Doch damit nicht genug, denn auch das, was Meghan sagt, wurde genauestens unter die Lupe genommen – mit dem Ergebnis, dass es wohl ein paar Ungereimtheiten gibt. Laut ihrer früheren Freundin, der Komikerin Katherine Ryan (41), stimmen vor allem ihre Erzählungen über ihre Kindheit nicht. "In ihrer neuen Netflix-Show sagte sie, dass sie als Kinder Fertiggerichte gegessen hätten. Aber in einem alten Interview sagte sie: 'Wir haben immer frisches Essen vom Bauernhof gegessen'", erinnert sie sich im Podcast "Telling Everybody Everything".

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

