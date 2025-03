Lala Kent feiert den vierten Geburtstag ihrer Tochter Ocean

Lala Kent (34), Reality-TV-Star aus der Serie "Vanderpump Rules", hat ihrer Tochter Ocean nun anlässlich ihres vierten Geburtstags rührende Worte gewidmet. Auf Instagram schrieb Lala: "Ocean, du bist der lustigste Mensch, den ich kenne. Es ist ein Privileg zu sehen, wie du zu deiner eigenen kleinen Persönlichkeit heranwächst." Begleitet wurde ihr emotionaler Post von einer Reihe privater Fotos und Videos, die Oceans Entwicklung über die letzten Jahre zeigen. In einem der Clips ist Ocean zu sehen, wie sie vor Freude tanzt, in einem anderen wirft sie der Kamera lachend Luftküsse zu. Lala schrieb: "Mach weiter Wellen! Alles Gute zum 4. Geburtstag! Gott segne dich."

Ocean stammt aus Lalas früherer Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett (53), mit dem sie ab 2015 zusammen war, bevor die beiden sich Ende 2021 trennten. Der Sorgerechtsstreit um Ocean zog sich laut US Magazine sogar mehr als drei Jahre hin. Doch kurz vor dem Geburtstag verkündete Lala erleichtert, dass eine Einigung erzielt worden sei. "Wir haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die für unsere Tochter Ocean am besten ist. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich", erzählte sie ihren Fans in einem Amazon-Live-Video. Sie sprach auch über die Belastung, die der Streit mit sich gebracht habe, und betonte, wie wichtig es ihr sei, dass das Wohl ihrer Tochter an erster Stelle stehe.

Neben Ocean hat Lala mittlerweile eine zweite Tochter, Sosa, die sie 2024 mithilfe eines Samenspenders bekam. In ihrem Podcast "Give Them Lala" erklärte sie: "[Ich wollte, dass sie] genauso aussieht wie ich, meine Mutter und Ocean." Lala, die ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt, bezeichnete Sosa als ihr Traumbaby und zeigte in einem Instagram-Post ihre tiefe Dankbarkeit. Beide Töchter scheinen die Welt einer glücklichen Lala Kent vollkommen zu machen.

Getty Images Lala Kent und ihre Tochter Ocean, November 2024

Instagram / lalakent Lala Kents Töchter Sosa und Ocean

