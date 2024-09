Es ist ein Mädchen: Lala Kents zweites Baby ist auf der Welt

Lala Kent (34) ist jetzt glückliche Zweifach-Mama. Das verkündet die "Vanderpump Rules"-Darstellerin stolz in ihrer Instagram-Story. Ohne ein Bild oder ein Video, nur vor einem dunklen Hintergrund schreibt sie: "Willkommen auf der Welt, mein Liebling." In der Ecke ist das Datum 3. September 2024 zu lesen – scheinbar erblickte das kleine Mädchen an diesem Tag das Licht der Welt. Mehr Details zu dem neuen Erdenbürger gibt es noch nicht. Vor allem den Namen behält der Realitystar noch für sich. Dass es sich bei dem Baby um ein Mädchen handelt, verriet Lala aber schon vorher.

Einen bekannten Erzeuger hat Lalas Töchterchen nicht – das Baby entstammt einer Samenspende. Im März dieses Jahres verkündete die 34-Jährige, erneut schwanger zu sein. "Ich vergrößere meinen Teich. Prost auf einen neuen Zuwachs in meiner kleinen Familie", schrieb sie im Netz. Aus der Spende machte sie schon vorab kein Geheimnis. "Es ist die wildeste Sache der Welt. Als mein Arzt es mir erklärte, dachte ich: 'Oh, das ist so, als wäre ich mit jemandem im Schlafzimmer, aber ich muss nicht auf das große O warten", witzelte Lala im Interview mit People.

Mit dem neuen Familienzuwachs bekommt Lalas Töchterchen Ocean ein Geschwisterchen. Das Mädchen stammt aus ihrer Beziehung zu dem Produzenten Randall Emmett. Doch weil dieser sie gleich mehrfach betrogen hatte, entschied sie sich, ihr zweites Kind allein zu bekommen. Und die Abwesenheit des Vaters sei fast das Beste daran, meinte die Influencerin in dem Gespräch: "Der beste Part meines Babys ist, dass der Vater nicht existiert."

Lala Kent, TV-Bekanntheit

Lala Kent und ihre Tochter

