Lala Kent wog nur noch 40 Kilogramm nach ihrer Trennung

Lala Kent (34) hat offenbart, dass sie nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett (53) nur noch 40 Kilogramm gewogen habe. In der aktuellen Folge des Podcasts "When Reality Hits" von Brittany Cartwright (36) sprach der Reality-TV-Star ganz offen über diese schwierige Phase in ihrem Leben. "Ich konnte nicht essen. Ich war nicht gesund. Das war die schrecklichste Zeit meines Lebens", sagte sie über die Zeit nach dem Beziehungs-Aus im Jahr 2021. Damals habe sie sich mental und physisch in einem bedenklichen Zustand befunden, was sie heute mit Schaudern zurückblicken lasse. Brittany zeigte sich beeindruckt von Lalas Stärke und lobte sie dafür, inzwischen an einem besseren Punkt in ihrem Leben zu stehen.

Lala, die aus der Reality-Show "Vanderpump Rules" bekannt ist, erklärte, dass die Zeit nach der Trennung nicht nur emotional belastend, sondern auch physisch eine große Herausforderung gewesen sei. Obwohl die Beziehung nun bereits vier Jahre her ist, müsse sich Lala selbst immer wieder daran erinnern, dass dieses Kapitel hinter ihr liegt. Dennoch teilt sie sich mit Randall die Verantwortung für die gemeinsame Tochter Ocean, was die Beziehung zu ihrem Ex kompliziert hält. "Wenn man ein Kind mit jemandem teilt, kann man diese Person nicht einfach aus seinem Leben streichen", erklärte sie.

Lala und Randall waren seit 2016 ein Paar und verlobten sich drei Jahre später. Im Jahr 2021 folgte die Trennung. Während sie sich wegen vieler Konflikte und Vorwürfe nur schwer auf eine gemeinsame Basis einigen konnten, ist die Koordination rund um Tochter Ocean mittlerweile zu einer Routine geworden. Anfang dieses Monats gab Lala in einem Amazon-Livestream bekannt, dass sie endlich eine Einigung über das Sorgerecht erzielt hätten. Auch Randall äußerte sich damals erleichtert gegenüber Page Six und betonte, wie wichtig das Wohl ihrer Tochter für beide sei. Trotz der neuen Stabilität in ihrem Leben bleibt die Zeit nach der Trennung für Lala ein schwieriges Kapitel ihres Lebens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Lala Kent und ihre Tochter Ocean, November 2024

Anzeige Anzeige