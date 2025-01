Lecker, lecker: Lala Kent genießt Kaffee mit Muttermilch

Lala Kent (34) sorgt mit einer ungewöhnlichen Kaffeezutat für Schlagzeilen, die bei einigen Fans des Heißgetränks gemischte Gefühle auslösen dürfte. Die Schauspielerin enthüllte in Amanda Hirschs Podcast "Not Skinny But Not Fat", dass sie keinen Tropfen ihrer abgepumpten Muttermilch verschwendet und Reste davon regelmäßig in ihren Kaffee gibt. "Ich will sie nicht einfach den Abfluss hinunterkippen", gestand Lala. Die junge Mutter, die ihre zweite Tochter Sosa im September zur Welt brachte, steht selbstbewusst zu ihrer unkonventionellen Entscheidung und genießt die Stillzeit offenbar auch kulinarisch in vollen Zügen.

Lala, unter anderem bekannt durch die US-amerikanische Reality-Serie "Vanderpump Rules", führte in dem Interview aus, dass sie ihre Vorliebe für Muttermilch als Ersatz für Kaffeesahne bereits bei ihrer ersten Schwangerschaft 2021 entdeckte. Sie hatte sogar versucht, ihren damaligen Verlobten Randall Emmett (53) zu überzeugen, ihre eigens produzierte Kuhmilchalternative zu probieren – jedoch ohne Erfolg. Ihre jüngste Tochter wurde im vergangenen Jahr mithilfe einer intrauterinen Insemination gezeugt, nachdem Lala im Zuge der Trennung von Filmproduzent Randall im Jahr 2021 einen neuen Lebensweg eingeschlagen hatte. Die beiden teilen sich bis heute die Erziehung ihrer gemeinsamen dreijährigen Tochter Ocean.

Abseits der Kaffeediskussion sprach Lala mit Amanda auch über ihren Mut, als alleinerziehende Mutter ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Sie möchte Single-Frauen ermutigen, alternative Wege wie die assistierte Befruchtung in Betracht zu ziehen, um nicht jahrelang auf eine passende Partnerschaft hoffen zu müssen. Die 34-Jährige machte in dem Gespräch auch deutlich, dass sie heute mit ihren zwei Kindern noch nicht am Ende ihrer Familienplanung angekommen ist – und diesbezüglich weiterhin nicht die Absicht hat, auf einen neuen Partner zu warten.

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Instagram / heathermcdonald Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean

