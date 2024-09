Lala Kent hatte bei Geburt ihrer Tochter Sosa Komplikationen

Lala Kent (34) hat ihren Fans eine emotionale Erfahrung während der Geburt ihrer Tochter Sosa geschildert. Anfang September brachte die "Vanderpump Rules"-Darstellerin ihr zweites Kind zur Welt, erlebte jedoch einen Schock, als das Baby direkt nach der schnellen Entbindung fast auf die Intensivstation musste. "Die Nabelschnur war zweimal um ihren Hals gewickelt", berichtete die TV-Bekanntheit in ihrem Podcast "Give Them Lala". Trotz der ernsten Lage bewahrte der Arzt Ruhe und informierte die werdende Mutter erst später über die Komplikationen.

Die anfängliche Freude über die schnelle Geburt wich abrupt der Sorge um Sosas Gesundheit. Als sie das Licht der Welt erblickte, atmete sie kaum und "hatte eine Menge Fruchtwasser geschluckt", was zu weiteren Komplikationen führte. Lala berichtete, wie die Ärzte und Krankenschwestern fieberhaft daran arbeiteten, das überschüssige Fruchtwasser aus dem Bauch und den Atemwegen des Babys zu entfernen. "Sie haben es immer wieder abgesaugt, erst aus dem Magen, dann auch durch die Nase", erinnerte sie sich. Die Situation eskalierte, als das kleine Mädchen plötzlich "lila anlief", was das medizinische Personal dazu brachte, eine Spezialistin hinzuzuziehen und sogar über eine mögliche Operation nachzudenken. Letztlich entschied sich das Team jedoch dafür, das Neugeborene nur zu beobachten und es nicht sofort in die Neugeborenen-Intensivstation zu verlegen.

Trotz dieser beängstigenden Momente geht es der kleinen Sosa mittlerweile gut. Lala, die auch die dreijährige Tochter Ocean mit ihrem Ex-Verlobtem Randall Emmett teilt, ist überglücklich, dass ihr zweiter Nachwuchs nun gesund und munter ist. Sie bekomme viel Unterstützung von ihrer Familie und einer Nachtschwester, die ihr drei Nächte pro Woche hilft. "Ich habe mich darauf vorbereitet, dass es schwer wird, aber ich habe ein gutes System", verriet der TV-Star im Podcast über das Leben mit zwei Kindern.

Instagram / lalakent Lala Kents Töchter Sosa und Ocean

Getty Images Lala Kent, TV-Bekanntheit

