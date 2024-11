Für Ocean: Lala Kent und Ex Randall nähern sich wieder an

Lala Kent (34) und Randall Emmett machen Fortschritte bei der gemeinsamen Erziehung ihrer Tochter Ocean. In der aktuellen Folge von "Watch What Happens Live with Andy Cohen" erzählt Lala ganz offen, dass sie und ihr Ex-Verlobter inzwischen an einem Strang ziehen. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir sagen: 'Wir haben eine Sache gemeinsam, und das ist dieses Kind und was das Beste für es ist'", berichtet die "Vanderpump Rules"-Darstellerin. Trotz produktiver Gespräche sei nicht immer alles perfekt: "Es ist nicht immer einfach", räumt sie ein, doch der Fokus liege stets auf ihrer vierjährigen Tochter.

Die Herausforderungen des gemeinsamen Elternseins nimmt Lala mittlerweile mit Humor. "Ich bin wie eine richtig spaßige Achterbahnfahrt", scherzt sie. "An einem Tag läuft alles gut, und am nächsten regt er mich auf. Aber das ist okay. Am Ende geht es immer um Ocean und ihr Wohlergehen." Die beiden hatten sich 2021 getrennt, nachdem Lala von diversen Seitensprüngen erfahren hatte. Ein Insider verriet damals gegenüber Us Weekly, dass Randall an der Beziehung festhalten wollte, doch "das Vertrauen weg war", was schließlich zum Beziehungs-Aus führte.

Nach ihrer Trennung von Randall fasste Lala einen mutigen Entschluss: Sie entschied sich, ihren Traum von einem zweiten Kind ohne Partner zu verwirklichen. Bereits im November 2022 sprach die Medienpersönlichkeit im "Scheananigans"-Podcast ihrer Kollegin Scheana Shay (39) über diesen Wunsch. "Ich bin so verletzt von allem, was in meinem Leben passiert ist", erklärte Lala zu diesem Zeitpunkt und betonte, dass sie keinen weiteren Menschen in diesen Prozess einbeziehen wollte. Mithilfe eines Samenspenders hat sie ihren Plan von einer größeren Familie inzwischen umgesetzt – Anfang September brachte sie ihre zweite Tochter Sosa zur Welt.

Getty Images Lala Kent, TV-Bekanntheit

Instagram / lalakent Lala Kents Töchter Sosa und Ocean

