Kurz nach Geburt: Lala Kent will noch mehr Kinder bekommen

Lala Kent (34) brachte im vergangenen September ihre zweite Tochter Sosa zur Welt. Seitdem genießt die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit die süße Neugeborenenphase. Zu Gast bei Andy Cohens (56) "Watch What Happens Live" verriet die TV-Bekanntheit, dass sie jetzt schon darauf hoffe, noch einen weiteren Spross bekommen zu können. "Ich glaube, ich werde es tun. Was ist schon ein drittes Baby?", meinte sie. Da sie mit Sosa durch eine Samenspende schwanger geworden sei, habe sie sogar noch "16 weitere Fläschchen mit der Ware" übrig. Die könne sie ja nach Belieben einsetzen.

Dass die Geburt ihrer jüngsten Tochter eine ziemlich traumatische Erfahrung für sie war, scheint dabei keine Rolle zu spielen. Wie sie in ihrem Podcast "Give Them Lala" erzählte, hatte sich die Nabelschnur zweimal um Sosas Hals gelegt. Doch nicht nur das: Das neugeborene Mädchen hatte während der Entbindung Fruchtwasser geschluckt und konnte kaum atmen. Die Ärzte und Schwestern setzten alles daran, die überschüssige Flüssigkeit aus dem Körper des Babys zu entfernen. "Sie haben es immer wieder abgesaugt, erst aus dem Magen, dann auch durch die Nase", schilderte Lala damals. Mittlerweile geht es der kleinen Sosa aber prächtig.

Sosa hat Lala einen Traum erfüllt – es war ihr Wunsch gewesen, ohne Partner über das Leben ihres Kindes entscheiden zu können. Kurz nach der Geburt veröffentlichte die TV-Bekanntheit einige Aufnahmen von sich vor der Geburt und nannte die Kleine in dem Instagram-Beitrag ein "Traum-Baby". Sie richtete auch einige Worte an ihre neugeborene Tochter: "Sosa, du hast keine Ahnung, was du in mein Leben gebracht hast. Ich bin gesegnet, dich meine Tochter nennen zu dürfen. Willkommen in unserer verrückten Welt, Boo Boo. Wir sind so glücklich, dass du hier bist."

Getty Images Lala Kent und ihre Tochter Ocean, November 2024

Getty Images Lala Kent im August 2024

