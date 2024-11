TV-Star Lala Kent verabschiedet sich von "Vanderpump Rules"

"Vanderpump Rules" begeisterte die Zuschauer elf Staffeln lang mit den spannenden Geschichten des Personals in Lisa Vanderpumps (64) Restaurant Sur. Nun steht eine große Veränderung an, denn unter anderem Serienstar Lala Kent (34) nimmt Abschied von der Show. Auf Instagram teilte die zweifache Mutter ihren Fans mit: "Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so viele Jahre mit uns verbracht habt. Diese Show hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin unendlich dankbar für jeden Moment." Ihre Arbeit als Hostess sei "der beängstigendste Job" aller Zeiten gewesen, doch sie würde die Erfahrung für nichts auf der Welt eintauschen wollen.

Bravo, der zuständige Sender, erklärte vor wenigen Tagen in einer Pressemeldung, dass die zwölfte Staffel des Reality-TV-Formats ohne Lala, James Kennedy, Tom Sandoval, Ariana Madix (39) und Co. gedreht werden würde. Stattdessen können sich die Fans auf neue Gesichter freuen. "Mit tiefer Wertschätzung für die ursprüngliche Gruppe und ihre ikonische Serie können wir es kaum erwarten, dass die Zuschauer eine neue Gruppe von Kollegen und Freunden sehen, die gemeinsam durchs Leben gehen", machte Alex Baskin, der ausführende Produzent, deutlich.

Möglicherweise reagiert der Sender mit dem neuen Cast auf die Negativschlagzeilen der vergangenen Staffeln. Barkeeper Tom hatte darin seine Freundin Ariana Madix mit seiner TV-Kollegin Raquel Leviss betrogen, was die Fangemeinde der Show entzweite. Ein Insider gab damals gegenüber People preis, dass Ariana am Boden zerstört sei. "Sie hat über die Jahre eine Menge ertragen, aber sie wird sich nicht zurücklehnen und sich auf diese Weise respektlos behandeln lassen", stellte die Quelle klar.

Instagram / lalakent Lala Kent (Mitte) mit ihren "Vanderpump Rules"-Kolleginnen

Getty Images Ariana Madix und Tom Sandoval, Juli 2022

