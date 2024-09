"So glücklich": Lala Kent zeigt erstmals Baby Sosas Gesicht

Lala Kent (34), bekannt aus "Vanderpump Rules", teilt die ersten Fotos ihrer neugeborenen Tochter Sosa im Netz, zwei Wochen nachdem sie das kleine Mädchen am 3. September zur Welt gebracht hat. Auf Instagram veröffentlicht die TV-Bekanntheit einen Beitrag mit den Worten: "Mein kleiner Traum ist wahr geworden. Um 22:13 Uhr kam mein Traum-Baby zur Welt." Neben einem süßen Schnappschuss von Sosa, die in eine Decke gewickelt schläft, zeigt sie auch ein Bild von ihrer dreijährigen Tochter Ocean, die liebevoll ihre kleine Schwester auf dem Schoß hält und ihr einen Kuss gibt.

Lala, die Sosa mithilfe eines Samenspenders bekam, schwärmt in ihrem Beitrag weiter: "Sosa, du hast keine Ahnung, was du in mein Leben gebracht hast. Ich bin gesegnet, dich meine Tochter nennen zu dürfen. Willkommen in unserer verrückten Welt, Boo Boo. Wir sind so glücklich, dass du hier bist." Lalas andere Tochter, die sie mit ihrem Ex-Partner Randall Emmett teilt, war 2021 auf die Welt gekommen. Noch in demselben Jahr hatten sich der TV-Star und Randall getrennt.

Abseits der Öffentlichkeit hat Lala immer wieder offen über die Schwierigkeiten nach der Trennung von Randall gesprochen. Im März dieses Jahres erklärte sie bei Amazon Live, warum sie sich für einen Samenspender entschieden hat: "Das Beste an meinem Baby-Daddy ist, dass er nicht existiert. Ich wollte wirklich die volle Kontrolle über das Leben meines Kindes haben." Trotz der Herausforderungen nach der Trennung verriet sie zudem, dass ihr Herz "immer offen für neue Liebe" sei, jedoch werde sie niemals wieder zulassen, dass ihr Kind in eine unsichere Lage gerät.

Instagram / lalakent Lala Kents Töchter Sosa und Ocean

Getty Images Lala Kent im August 2024

