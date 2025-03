So fies trennte sich GNTM-Gewinnerin Lovelyns Freund von ihr

Im Leben von Lovelyn Enebechi (28) läuft aktuell nicht alles rund. Das verrät die frühere Germany's Next Topmodel-Gewinnerin in ihrer Instagram-Story. Tatsächlich muss die Mama eines kleinen Sohnes gerade eine ziemlich plötzliche Trennung verarbeiten. "Nach einem Jahr Beziehung wurde über WhatsApp Schluss gemacht, während wir auch noch krank waren. Ohne Begründung oder ein Gespräch", schildert sie und erklärt, dass die gesamte Situation sowohl für sie als auch für ihren Sohn Levi "superbelastend" ist. Sie will dennoch stark für ihren Spross sein, da sich auch noch "andere unschöne Dinge" ereignet haben, wie sie kryptisch andeutet.

Neben der Trennung musste sich das Mutter-Sohn-Duo auch noch mit einem kurzen Aufenthalt in der Klinik herumschlagen. Wie Lovelyn weiter in ihrer Story erzählt, hatten sie und ihr Sohn beide Influenza. Dabei habe es Levi schlimmer getroffen als sie. Sie erzählt: "Seine Sauerstoffsättigung war sehr schlecht, er hatte acht Tage Fieber. Darum mussten wir dann auch im Krankenhaus bleiben." Sie selbst hatte während der Zeit auch noch 39 Grad Fieber und lag wegen weiterer Symptome flach. "Es war wirklich sehr hart", meint Lovelyn abschließend.

In Sachen Liebe musste Lovelyn schon in der Vergangenheit einige Rückschläge verkraften. Im Februar 2022 stand sie hochschwanger vorm Altar, um ihren damaligen Partner Toni Weigel zu heiraten. Im August des folgenden Jahres gab es jedoch ein trauriges Update: Sie ließen sich wieder scheiden. Danach genoss das Model ihr Leben als Single und zieht seitdem den gemeinsamen Sohn alleine groß. Die Trennungsgründe behielt sie damals allerdings für sich. Auch aktuell möchte sie nicht verraten, was zum Liebes-Aus geführt hat.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn, Februar 2025

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Sohn Levi, Juni 2022

