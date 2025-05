GNTM-Star Lovelyn hat keine Lust auf Dating und weitere Kids

Lovelyn Enebechi (28), Gewinnerin von Germany's Next Topmodel im Jahr 2013, fand in einer Instagram-Fragerunde klare Worte: Auf die Frage, ob sie derzeit am Daten sei, antwortete sie entschieden mit "Hell no!" Die Mutter eines dreijährigen Sohnes erklärte, dass sie sich momentan weder emotional öffnen noch auf eine neue Beziehung einlassen möchte. Nach enttäuschenden Erfahrungen in ihrer Ehe mit Ex-Mann Tino Weigel und einer kürzlich gescheiterten Beziehung sei sie glücklicher allein. "Ich bin einfach froh, alleine zu sein und mein Ding zu machen", so Lovelyn.

Das Model aus Hamburg betonte, dass sie sich nun ganz auf sich selbst und ihren Sohn konzentrieren möchte. Trotz der Herausforderungen, die das Leben als alleinerziehende Mutter mit sich bringt, beschreibt sie sich als so stark wie schon lange nicht mehr. Lovelyn arbeitet derzeit in drei Jobs und versucht dennoch, so viel Zeit wie möglich mit ihrem Sohn Levi zu verbringen. Auch wenn sie sich perspektivisch noch einmal vorstellen könnte zu heiraten, betonte sie, dass sie sich künftig deutlich mehr Zeit nehmen werde, um potenzielle Partner besser kennenzulernen. Beim Thema Kinder ist ihre Haltung dagegen eindeutig: Ihr Sohn werde keine Geschwister bekommen.

Lovelyn hatte bereits zuvor mit der Trennung von ihrem Ex-Freund für Schlagzeilen gesorgt. Die Beziehung endete abrupt per WhatsApp-Nachricht – eine Erfahrung, die sie als besonders belastend beschrieb. Umso wichtiger sei es ihr heute, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Die junge Mutter konzentriert sich derzeit ganz auf Selbstfürsorge und ihre neu gewonnene innere Stärke – ganz ohne männliche Unterstützung. "Dafür brauche ich weder einen Mann noch eine Beziehung", betonte sie klar und selbstbewusst.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn, Februar 2025

