Heiße Mama: Ex-GNTM-Siegerin Lovelyn genießt Single-Leben

Lovelyn Enebechi (27), die Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel 2013, genießt den Sommer unter der Sonne Mallorcas. In einem ihrer neuesten Instagram-Posts strahlt die 27-Jährige in einem knappen Bikini unter einer Outdoor-Dusche im Urlaub auf Mallorca und zeigt der Welt ihren Bombenkörper. Unter einem anderen Bild aus ihrem Familienurlaub auf der Baleareninsel lässt sie ihre knapp 73.000 Follower wissen: "Ich genieße jede einzelne Minute mit meiner Familie und bin superdankbar, so eine schöne Zeit zu haben nach dem superharten letzten Jahr."

Lovelyn, die seit der Trennung von Ex-Mann Toni stolze alleinerziehende Mama von Sohn Levi ist, macht deutlich, dass sie mit ihrer aktuellen Lebenssituation bestens zurechtkommt. Sie und ihr Ex-Partner hatten sich vergangenes Jahr nach einem Jahr Ehe dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch beruflich musste die Hamburgerin einige Rückschläge verkraften – so verlor sie Anfang dieses Jahres ihren Job. Ihr Sohn sei während der Probezeit zu oft krank gewesen. Ihre Leidenschaft für das Modeln musste die Beauty zum Wohl ihres Kindes ebenfalls hinten anstellen. Die ehemalige GNTM-Gewinnerin geht nichtsdestotrotz ihren eigenen Weg und lässt sich dabei nicht unterkriegen: "Ich bin einfach unfassbar dankbar, ein so wundervolles, glückliches und vor allem gesundes Kind zu haben", lässt sie ihre Follower unter einem anderen Posting wissen.

Neben ihrer Rolle als Mutter bleibt Lovelyn auch beruflich als selbstständige Influencerin aktiv. Sie nutzt ihre Social-Media-Präsenz, um Einblicke in ihr Leben zu geben und ihre Follower mit ihrem Fashion- und Mama-Content zu inspirieren. Dabei nimmt sie ihr Publikum in allen Lebenslagen mit und lässt es an ihrem Alltag als junge Mutter teilhaben. So berichtet sie ganz offen in einem weiteren Post aus ihrem Mittelmeer-Urlaub: "Als ich mit Levi das erste Mal auf Mallorca im Hotelurlaub war, da war er erst drei Monate alt und es hat sich absolut nicht gelohnt, da es viele Herausforderungen gab, welche es nicht zu einem angenehmen Urlaub gemacht haben. Nun, wo Levi fast zweieinhalb Jahre alt und eine richtige Wasserratte ist, war das Ganze eine tolle Erfahrung!"

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn Levi im März 2023

Instagram / https://www.instagram.com/lovelyn_enebechi/ Lovelyn Enebechi, einstige GNTM-Kandidatin

